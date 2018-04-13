В Самарской области из-за паводка подтопило уже шесть низководных мостов

В пятницу, 13 апреля, в Самарской области подтопленными остаются 40 приусадебных участков и шесть домов на территории с. Нижнее Санчелеево и 10 приусадебных участков и один дом в с. Тимофеевка Ставропольского района и шесть низководных мостов, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

О подтоплениях трех мостов ранее уже сообщалось. В Пестравском районе это мост через р. Большой Иргиз в с. Мосты, в Большеглушицком районе — мост через р Большой Иргиз в с. Березовка, а Кинель-Черкасском районе — мост через реку Малый Кинель в с. Полудни.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что движение транспорта через подтопленные мосты приостановлено. Организовано дежурство постов ГИБДД и расчета спасателей ПСС в Пестравском районе. Организованы водные переправы, выставлены дорожные знаки, созданы запасы медикаментов, продовольствия, материального имущества.

За последние сутки подтопленными оказались еще три низвокодных моста.

В частности, по сообщению чрезвычайной службы, в населенном пункте Лебяжинка Красноярского района в результате подъема уровня воды подтоплен мост через р. Сок. Движение транспорта через мост приостановлено, сообщение с населенным пунктом осуществляется по объездным путям.

При подъеме уровня воды в р. Кондурча произошло подтопление двух низководных автомобильных мостов в населенных пунктах Малиновый Куст и Кириллинский. Движение транспорта через мост приостановлено, сообщение с населенным пунктом осуществляется по объездным путям.

В результате обильного таяния снега талыми водами подтопило 15 приусадебных участков в пос. Мирный Красноярского района и в с. Пестравка. И при подъеме уровня воды на реке Сызранка в воде оказались два приусадебных участка в населенном пункте Новый Ризадей Сызранского района. Уровень воды на приусадебных участках составляет от 10 до 20 см. Жители оповещены о случившемся. Эвакуация населения не требуется.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что подтопленных участков автомобильных дорог и объектов экономики нет.

По данным чрезвычайной службы в районах подтопления для мониторинга паводковой обстановки работает оперативная группа ГУ МЧС России по Самарской области. Для своевременного реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, продолжает функционировать рабочая группа Главного управления по контролю за паводковой обстановкой.

Во всех муниципальных образованиях, подверженных подтоплению, введен режим повышенной готовности.