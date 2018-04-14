Улицу Стара-Загора заливает коммунальный фонтан

В Самаре 14 апреля, около 20:00, на ул. Стара-Загора, в районе пересечения с пр. Кирова прорвало трубу. Об этом Волга Ньюс сообщил очевидец.

В результате из-под земли на проезжую часть бьет фонтан высотой около 10 метров.