С 16 апреля изменится схема движения на трассе М-5 в Тольятти

С 16 апреля изменится схема движения в районе строящейся транспортной развязки на 974 км федеральной трассы М-5 в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Для обеспечения бесперебойного движения до конца строительства объекта (III квартал 2019 г.) будут функционировать временные объездные дороги.

Автомобили, следующие в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД "Глобус" на 971 км будут поворачивать направо — на ул. Куйбышева — и далее следовать до пересечений улиц Магистральной и Железнодорожной. На этом участке объездной дороги будет организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на ул. Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на ул. Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву на участке строительства будет осуществляться без изменений.

Напомним, в 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей.