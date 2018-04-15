16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С 16 апреля изменится схема движения на трассе М-5 в Тольятти Коммунальщики отчитались о завершении ремонта тепломагистрали на ул. Стара-Загора Улицу Стара-Загора заливает коммунальный фонтан В Самаре прошел Гагаринский субботник Молодых профессионалов отправят на Сахалин

Общество

С 16 апреля изменится схема движения на трассе М-5 в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 408
Версия для печати

С 16 апреля изменится схема движения в районе строящейся транспортной развязки на 974 км федеральной трассы М-5 в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Для обеспечения бесперебойного движения до конца строительства объекта (III квартал 2019 г.) будут функционировать временные объездные дороги.

Автомобили, следующие в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД "Глобус" на 971 км будут поворачивать направо — на ул. Куйбышева — и далее следовать до пересечений улиц Магистральной и Железнодорожной. На этом участке объездной дороги будет организовано одностороннее движение. Съезд с кольца на ул. Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на ул. Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву на участке строительства будет осуществляться без изменений.

Напомним, в 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Клюкин 13 апреля 2018 15:22 Михаил Яркин: "У половины обнальщиков были сообщники в банках"

Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.

Николай Зеленский 10 апреля 2018 08:32 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Уже 10 апреля, а слушания не назначены!

andreykuropatkin куропаткин 06 апреля 2018 06:38 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно

Алексей Баранов 06 апреля 2018 06:21 Перед чемпионатом мира по футболу самарские дороги помоют с шампунем

Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

Вячеслав Привольный 04 апреля 2018 14:14 В Новокуйбышевске крыша жилого дома обвалилась под тяжестью снега

Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).

Фото на сайте

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Пасхальная служба в Покровском соборе в Самаре

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

Проверка пожарной безопасности в ТЦ "Парк Хаус"

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

ТРЦ "МегаСити" прошел независимую оценку пожарного риска

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6