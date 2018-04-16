В Самаре майора ФСБ подозревают в мошенничестве

Cотрудниками собственной безопасности УФСБ по Самарской области задержан старший оперуполномоченный 3-го направления службы управления майор Сергей Абрамов, сообщает "Самарское обозрение".

Задержание прошло в конце февраля 2018 года. Сейчас областное СУ СК возбудило и расследует в отношении майора уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

Событие преступления датировано 2017–2018 годами. Кроме собственно Абрамова, в

нем фигурируют имена тольяттинца Олега Зюрина, посредника — некоего Лудкова С. А. и директора АО "Подстепкинское" Алексея Пугаева. Данные Лудкова идентичны ФИО руководителя тольяттинского ООО "Нептун" Сергея Лудкова. Кроме того, некий Сергей Лудков ранее руководил отделом информационной безопасности в ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз".

По версии следствия Абрамов обещал помощь в решении проблем с законом, возникших у Зюрина — на тот момент он являлся обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Алексей Пугаев по ряду причин был заинтересован в благоприятном исходе этого дела и условном приговоре. Он должен был передать Абрамову 1,6 млн руб. наличными и права собственности ОАО "Подстепкинское" на оросительный канал Р-3.

В автомобиле BMW ХЗ знакомого Абрамова Горбунова, припаркованном рядом с домом № 59 на ул. Борковской посредник Лудков передал ему 1,6 млн руб. и правоустанавливающие документы на канал (договор купли-продажи, передаточный акт и инвентарную карточку). После чего был задержан. Затем уже на рабочем месте был задержан Абрамов и отправлен под домашний арест.

Следствие считает, что майор ввел Лудкова и Пугаева в заблуждение относительно своих возможностей как-то повлиять на ситуацию с уголовным преследованием Зюрина. Абрамов не имел "намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обстоятельства", поэтому его действия были квалифицированы не как получение взятки, а как покушение на мошенничество.

"Зачистки в собственном аппарате были инициированы новым руководством областного УФСБ еще в 2016 году. Эти экстренные меры были предприняты в связи с фактическим разложением коллектива в предыдущие годы и наличием информации о вероятной связи ряда сотрудников с преступностью или об их вовлечении в коррупционные схемы", — пишет "Самарское обозрение".

В Самаре задержаны два полковника ФСБ В Самаре при получении взятки в 1,5 млн руб. с поличным задержаны два полковника регионального управления ФСБ, сообщил источник Волга Ньюс в силовых структурах.

Напомним, в январе 2017 г. был задержан оперативник СЭБ майор Роман Самохин, который за взятку в сумме 1 млн руб. обещал решить проблемы наркодилера Данилы Сидорова. Самохин дал показания на своего руководителя — начальника 7-го одела СЭБ Александра Молчанова. В итоге Самохин уже осужден, приговор Молчанову был оглашен в минувшую пятницу, 13 апреля. Суд признал обоих виновными в мошенничестве. Самохин получил два с половиной года лишения свободы, Молчанов — пять лет.

Также в январе 2018 г. два с половиной года колонии за мошенничество получил фигурант дела руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова оперативник СЭБ Максим Докучаев.

На прошлой неделе были задержаны начальник отдела "М" (по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и других невоенизированных структур) Павел Чермашенцев и заместитель начальника Службы экономической безопасности Сергей Гудованый. Их подозревают в "крышевании" нефтеперевалочных баз, за что они получили около 118 млн рублей.