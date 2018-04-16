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Общество

На стадионе "Самара Арена" прошивают газон

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 апреля, на стадионе "Самара Арена" завершат укладку газона. "Зеленый ковер" уже покрыл две трети футбольного поля. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Фото: Анар МОВСУМОВ

Как отметил заместитель генерального директора ПСО "Казань" Сергей Пономарев, специалисты приступили к укладке газона на стадионе "Самара Арена" еще в субботу. Работы завершатся к концу дня понедельника.

Напомним, газон для самарского стадиона был срезан в питомнике в Германии и доставлен в Самару на 22 большегрузах. Для того чтобы он доехал в целости и сохранности, в фургонах поддерживали специальную влажность и температуру. По словам агронома компании "СИС РУС" Олега Пиксаева, газон состоит из мятлика и райграса - эти сорта травы предельно практичны и считаются идеальными для футбольного поля. После укладки газона потребуется еще около недели, чтобы прошить его особыми нитями. На это уйдет почти 9,5 тыс. км специального материала. Гигантская швейная машина накануне уже начала работать на футбольном поле самарской арены. 

Поддерживать газон в "форме" будет система подогрева и полива, воду для которого будут подавать 35 форсунок. Тестирование всех систем прошло успешно. Отметим, что подобная технология зарекомендовала себя не только в России, но и за рубежом. Гибридное поле уложено на столичных стадионах "Спартак" и "Лужники", новых стадионах в Ростове-на-Дону и Калининграде, а также на домашних аренах турецкого клуба "Бешикташ" и мадридского "Реала". По словам специалистов, газон на "Самара Арене" будет готов к первому тестовому мероприятию, которое пройдет 28 апреля.     

Напомним, что стадион "Самара Арена" в этом году примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе здесь сыграют Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала и 1/4 финала.

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Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.

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