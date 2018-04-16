Жители Рубежного обсудили с администрацией Самары строительство крематория

В четверг, 12 апреля, рабочая группа, состоящая из депутатов, представителей надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, реготделения ОНФ, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной посетила поселок Рубежный и встретилась с его жителями.
Обсуждались темы, касающиеся незаконных свалок, расширения кладбищ и строительства крематория.
Перед встречей с жителями Елена Лапушкина лично осмотрела несанкционированные свалки, находящиеся неподалеку от поселка. По словам местных жителей, КАМАЗы регулярно приезжают по ночам и выгружают строительный мусор, который периодически самовоспламеняется.
Рабочая группа представила жителям план действий по ликвидации несанкционированных площадок. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов рассказал, что специалисты уже приступили к проливу всей площади свалки. После того, как возможность появления новых очагов возгорания будет полностью устранена, начнутся работы по засыпке. Кроме того, в ближайшее время на подъездных путях и по периметру территории свалки будут установлены мобильные пункты видеосъёмки, которые помогут выявить организаторов незаконной свалки.
"Ситуация требует незамедлительного вмешательства, как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов. Мы обязательно проведем расследование, выявим нарушителей и доведем дело до логического завершения. Параллельно с этим исследуем экологическую обстановку на этой территории и рассмотрим варианты ее дальнейшего использования", — подчеркнула Елена Лапушкина.
Со второй свалкой, расположенной на территории Волжского района, дела обстоят иначе: земля находится в частной собственности, имя нарушителя известно. Глава района Евгений Макридин сообщил, что совместно с природоохранной прокуратурой будет через суд добиваться признания действий собственника земельного участка незаконными и ликвидации свалки.
Не меньше волнует жителей Рубежного и вопрос расширения кладбища. Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов отметил, что темпы роста кладбища вызывают опасения не только у местного населения, но и у городской администрации. В связи с этим департамент планирует разрабатывать проект по организации санитарно-защитной зоны кладбища.
"Это позволит нам не допустить разрастания кладбища к жилым домам и к землям сельхозназначения", — прокомментировал Александр Андриянов.
Также он отметил, что мероприятия по разработке санитарно-защитной зоны и строительству инфраструктуры кладбищ включены в проект муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара".
Директор муниципального предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг" Анатолий Грачев, в чьем ведении находится кладбище "Рубежное", рассказал, что оно разрастается в том числе и по причине незаконных захоронений — руководство предприятия выявило 58 таких случаев. Информация по ним была передана в правоохранительные органы, по фактам захоронений возбуждены уголовные дела.
Глава города поручила в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, нацеленный на предотвращение подобных инцидентов.
Также на встрече обсуждалось строительство крематория, который позволит частично решить вопрос нехватки мест под захоронения. Объект вызывает беспокойство у жителей поселка. По их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.
Присутствовавший на встрече представитель инвестора, рассказал жителям об устройстве крематория и его технических характеристиках. По его словам, проект предполагает наличие одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами, которые практически до нуля сводят число выбросов в атмосферу.
Кроме того, он подчеркнул, что проект выдерживает все установленные законом нормы — здание планируется построить более чем в 700 м от ближайшего дома, тогда как по нормативам крематорий подобного типа разрешается возводить в 500 м от жилых домов, зон отдыха, детских и спортивных учреждений.
"Со стороны крематорий будет выглядеть как обычное административное здание. С жилой зоны его видно не будет — ни о каких возвышающихся трубах, специфических запахах и дыме речь не идет", — сказал представитель инвестора.
В связи с особой социальной значимостью вопроса, его обсуждение будет продолжено. На встрече были выбраны представители инициативной группы жителей поселка Рубежный, которые вместе с представителями горадминистрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.
Последние комментарии
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.
Сегодня на крыше, ул. Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. АО "ЖУК" восстановление планируют закончить до конца недели. Завтра планируется встреча главы г.о. Новокуйбышевск Сергея Маркова с представителями "Фонда капитального ремонта", на которой будет поднята, в том числе, и тема данного происшествия. Напомним, что капитальный ремонт кровли запланирован на 2019 год. Управляющая компания производит ремонтные работы только текущего характера.(источник: Новокуйбышевск официальный).
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!