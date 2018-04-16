Жители Рубежного обсудили с администрацией Самары строительство крематория

В четверг, 12 апреля, рабочая группа, состоящая из депутатов, представителей надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, реготделения ОНФ, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной посетила поселок Рубежный и встретилась с его жителями.

Обсуждались темы, касающиеся незаконных свалок, расширения кладбищ и строительства крематория.

Перед встречей с жителями Елена Лапушкина лично осмотрела несанкционированные свалки, находящиеся неподалеку от поселка. По словам местных жителей, КАМАЗы регулярно приезжают по ночам и выгружают строительный мусор, который периодически самовоспламеняется.

Рабочая группа представила жителям план действий по ликвидации несанкционированных площадок. Заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрей Христов рассказал, что специалисты уже приступили к проливу всей площади свалки. После того, как возможность появления новых очагов возгорания будет полностью устранена, начнутся работы по засыпке. Кроме того, в ближайшее время на подъездных путях и по периметру территории свалки будут установлены мобильные пункты видеосъёмки, которые помогут выявить организаторов незаконной свалки.

"Ситуация требует незамедлительного вмешательства, как с нашей стороны, так и со стороны правоохранительных органов. Мы обязательно проведем расследование, выявим нарушителей и доведем дело до логического завершения. Параллельно с этим исследуем экологическую обстановку на этой территории и рассмотрим варианты ее дальнейшего использования", — подчеркнула Елена Лапушкина.

Со второй свалкой, расположенной на территории Волжского района, дела обстоят иначе: земля находится в частной собственности, имя нарушителя известно. Глава района Евгений Макридин сообщил, что совместно с природоохранной прокуратурой будет через суд добиваться признания действий собственника земельного участка незаконными и ликвидации свалки.

Не меньше волнует жителей Рубежного и вопрос расширения кладбища. Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов отметил, что темпы роста кладбища вызывают опасения не только у местного населения, но и у городской администрации. В связи с этим департамент планирует разрабатывать проект по организации санитарно-защитной зоны кладбища.

"Это позволит нам не допустить разрастания кладбища к жилым домам и к землям сельхозназначения", — прокомментировал Александр Андриянов.

Также он отметил, что мероприятия по разработке санитарно-защитной зоны и строительству инфраструктуры кладбищ включены в проект муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара".

Директор муниципального предприятия "Спецкомбинат ритуальных услуг" Анатолий Грачев, в чьем ведении находится кладбище "Рубежное", рассказал, что оно разрастается в том числе и по причине незаконных захоронений — руководство предприятия выявило 58 таких случаев. Информация по ним была передана в правоохранительные органы, по фактам захоронений возбуждены уголовные дела.

Глава города поручила в кратчайшие сроки разработать комплекс мер, нацеленный на предотвращение подобных инцидентов.

Также на встрече обсуждалось строительство крематория, который позволит частично решить вопрос нехватки мест под захоронения. Объект вызывает беспокойство у жителей поселка. По их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку и создаст негативный эмоциональный фон.

Присутствовавший на встрече представитель инвестора, рассказал жителям об устройстве крематория и его технических характеристиках. По его словам, проект предполагает наличие одной печи для кремации, оборудованной специальными фильтрами, которые практически до нуля сводят число выбросов в атмосферу.

Кроме того, он подчеркнул, что проект выдерживает все установленные законом нормы — здание планируется построить более чем в 700 м от ближайшего дома, тогда как по нормативам крематорий подобного типа разрешается возводить в 500 м от жилых домов, зон отдыха, детских и спортивных учреждений.

"Со стороны крематорий будет выглядеть как обычное административное здание. С жилой зоны его видно не будет — ни о каких возвышающихся трубах, специфических запахах и дыме речь не идет", — сказал представитель инвестора.

В связи с особой социальной значимостью вопроса, его обсуждение будет продолжено. На встрече были выбраны представители инициативной группы жителей поселка Рубежный, которые вместе с представителями горадминистрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.