Самарский батутист Михаил Мельник стал двукратным призером чемпионата Европы

В Баку состоялся чемпионат Европы по прыжкам на батуте. В нем участвовало более 400 спортсменов. В составе сборной России выступали два представителя Самарской области.

В командном турнире вместе с партнерами по сборной России Михаил Мельник завоевал серебро. На первом месте представители Беларуси, бронза у спортсменов из Украины.

В синхронных прыжках Михаил Мельник вместе с Сергеем Азаряном из Воронежа получил второе серебро. В том же виде программы другой спортсмен Самарской области Андрей Юдин в финал не попал, сообщает министерство спорта Самарской области.