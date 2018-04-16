"Tele2 Журналы" зашли в AppStore

Tele2 представляет мобильное приложение "Tele2 Журналы" для операционной системы iOS. С момента запуска сервиса для чтения периодических изданий количество его активных пользователей превысило 15 тысяч человек.

Клиенты Tele2 могут читать различные популярные журналы на мобильных устройствах и компьютерах, используя удобный сервис "Tele2 Журналы". На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи — добавлять в папку "Избранное" или загружать на смартфон.

Владельцы iPhone и iPad теперь также могут оценить все преимущества сервиса "Tele2 Журналы" — приложение уже доступно в AppStore. Ранее Tele2 представила мобильное приложение в Google Play. Читать периодические издания можно и на сайте magazines.tele2.ru.

На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно свыше 100 периодических изданий и более 3 000 выпусков журналов, включая архивные. Наибольшей популярностью пользуются издания о технологиях и мужские журналы — им отдают предпочтение по 23% пользователей. На третьем месте рейтинга оказались деловые издания — свыше 17% клиентов выбирают именно эту категорию.

Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, "Популярная механика", AD, "АвтоМир" и Forbes. Чаще всего пользователи сохраняют в приложении статьи из Playboy, Menʼs Health, Psychologies, "Популярной механики" и "Русского репортера".

Чтобы оформить подписку на "Tele2 Журналы", необходимо активировать ее в веб-версии сервиса в разделе "Профиль", отправить с мобильного телефона SMS с текстом "1" на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#. Новым пользователям сервиса Tele2 предлагает бесплатный доступ к периодическим изданиям на 7 дней. После окончания пробного периода взимается абонентская плата в размере 9 рублей в сутки.