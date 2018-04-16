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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Tele2 Журналы" зашли в AppStore

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 представляет мобильное приложение "Tele2 Журналы" для операционной системы iOS. С момента запуска сервиса для чтения периодических изданий количество его активных пользователей превысило 15 тысяч человек.

Клиенты Tele2 могут читать различные популярные журналы на мобильных устройствах и компьютерах, используя удобный сервис "Tele2 Журналы". На портале доступны периодические издания о моде, красоте, детях, психологии, автомобилях, экономике, бизнесе, досуге и др. Журналы можно просматривать даже при отсутствии доступа к сети, а понравившиеся издания и статьи — добавлять в папку "Избранное" или загружать на смартфон.

Владельцы iPhone и iPad теперь также могут оценить все преимущества сервиса "Tele2 Журналы" — приложение уже доступно в AppStore. Ранее Tele2 представила мобильное приложение в Google Play. Читать периодические издания можно и на сайте magazines.tele2.ru.

На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно свыше 100 периодических изданий и более 3 000 выпусков журналов, включая архивные. Наибольшей популярностью пользуются издания о технологиях и мужские журналы — им отдают предпочтение по 23% пользователей. На третьем месте рейтинга оказались деловые издания — свыше 17% клиентов выбирают именно эту категорию.

Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, "Популярная механика", AD, "АвтоМир" и Forbes. Чаще всего пользователи сохраняют в приложении статьи из Playboy, Menʼs Health, Psychologies, "Популярной механики" и "Русского репортера".

Чтобы оформить подписку на "Tele2 Журналы", необходимо активировать ее в веб-версии сервиса в разделе "Профиль", отправить с мобильного телефона SMS с текстом "1" на короткий номер 368 или набрать USSD-команду *368#. Новым пользователям сервиса Tele2 предлагает бесплатный доступ к периодическим изданиям на 7 дней. После окончания пробного периода взимается абонентская плата в размере 9 рублей в сутки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

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