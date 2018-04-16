Муниципальный транспорт в Тольятти становится конкурентным средством передвижения

Администрация города отчиталась перед депутатами об исполнении подпрограммы развития пассажирского транспорта в Тольятти, разработанной на период с 2014–2020 год, за 2017-й. Все мероприятия программы исправно финансируются.
Горожане наверняка еще хорошо помнят время, когда проезд в маршрутке был единственным адекватным способом для быстрого перемещения по городу. И, несмотря на все неприятности, связанные с манерой езды водителей этого транспорта, пассажиры предпочитали именно эти поездки проезду на городских автобусах и троллейбусах.
Сегодня ситуация в этой сфере начинается меняться, так как в Тольятти появляется всё больше муниципального транспорта, который на порядок безопаснее, удобнее для пассажира и при этом не уступает "газелям" в маневренности. Такое положение дел сложилось, потому что город уже несколько лет готовился к массовой замене подвижного состава. И в прошлом году это, наконец, произошло.
Также власти не забывают выделять средства на то, чтобы компенсировать заведомо убыточные рейсы и тем самым поддерживать нормальную работу муниципального транспорта. В городе таких масштабов, как Тольятти, это смело можно отнести к основным тактическим задачам.
Финансирование городского пассажирского транспорта в 2017 году было не так велико, как средства, выделенные на строительство и ремонт дорог, но и мизерным его не назовешь — 627,7 миллиона рублей. Немалой долей средств, которые в Тольятти тратятся в этой сфере, продолжают оставаться субсидии на перевозки муниципальным предприятиям — 231 млн руб. за минувший год.
Субсидии на возмещение затрат на перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах муниципалитет исполнил на 100%. На эти цели было утверждено и потрачено — 205,3 млн руб. Субсидии на перевозки льготной категории граждан (студентов, учащихся) были также профинансированы в объеме 8,3 млн руб. На переправу в районе Шлюзового ушло 1,8 млн руб., на перевозку дачников — 11,8 млн руб.
Средства на возмещение недополученных доходов от перевозки по муниципальным маршрутам с применением транспортных карт, в которых заложены льготные тарифы, составили 4,3 млн руб. Итого, по словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павла Баннова, планы по субсидиям на перевозки были исполнены на 99,9%.
На приобретение низкопольных троллейбусов был заключен муниципальный контракт на сумму 228, 2 млн руб. Все 40 троллейбусов в город поставлены. Ранее СМИ писали о том, что у новых троллейбусов были найдены неисправности в работе двигателей. Это подпортило радость от их долгожданного запуска на линии. Однако, как сообщил Баннов, в настоящее время уже ведется исковая работа по поводу тех троллейбусов, которые были поставлены с браком. Лизингодатель заплатил муниципалитету штраф в размере 14,5 млн руб.
В прошлом году город закупил 102 новых автобуса на сумму 70,5 млн руб. Этот контракт в настоящее время полностью исполнен. И на 97 млн руб. планировалось закупить автобусы на газомоторном топливе. Эти автобусы уже работают на маршрутах, и оплата по программе лизинга также регулярно осуществляется.
Многие с интересом наблюдают за переменами в сфере муниципального транспорта, гадая, к чему может привести усиление его позиций на рынке перевозок. Эксперты из муниципальных предприятий не утверждают, что городские автобусы и троллейбусы могут полностью удовлетворить все нужды пассажиров. Однако по всему видно, что и бедными родственниками в этой среде муниципальные перевозчики себя уже не считают.
Последние комментарии
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.