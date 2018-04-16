Муниципальный транспорт в Тольятти становится конкурентным средством передвижения

Администрация города отчиталась перед депутатами об исполнении подпрограммы развития пассажирского транспорта в Тольятти, разработанной на период с 2014–2020 год, за 2017-й. Все мероприятия программы исправно финансируются.

Горожане наверняка еще хорошо помнят время, когда проезд в маршрутке был единственным адекватным способом для быстрого перемещения по городу. И, несмотря на все неприятности, связанные с манерой езды водителей этого транспорта, пассажиры предпочитали именно эти поездки проезду на городских автобусах и троллейбусах.

Сегодня ситуация в этой сфере начинается меняться, так как в Тольятти появляется всё больше муниципального транспорта, который на порядок безопаснее, удобнее для пассажира и при этом не уступает "газелям" в маневренности. Такое положение дел сложилось, потому что город уже несколько лет готовился к массовой замене подвижного состава. И в прошлом году это, наконец, произошло.

Также власти не забывают выделять средства на то, чтобы компенсировать заведомо убыточные рейсы и тем самым поддерживать нормальную работу муниципального транспорта. В городе таких масштабов, как Тольятти, это смело можно отнести к основным тактическим задачам.

Финансирование городского пассажирского транспорта в 2017 году было не так велико, как средства, выделенные на строительство и ремонт дорог, но и мизерным его не назовешь — 627,7 миллиона рублей. Немалой долей средств, которые в Тольятти тратятся в этой сфере, продолжают оставаться субсидии на перевозки муниципальным предприятиям — 231 млн руб. за минувший год.

Субсидии на возмещение затрат на перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах муниципалитет исполнил на 100%. На эти цели было утверждено и потрачено — 205,3 млн руб. Субсидии на перевозки льготной категории граждан (студентов, учащихся) были также профинансированы в объеме 8,3 млн руб. На переправу в районе Шлюзового ушло 1,8 млн руб., на перевозку дачников — 11,8 млн руб.

Средства на возмещение недополученных доходов от перевозки по муниципальным маршрутам с применением транспортных карт, в которых заложены льготные тарифы, составили 4,3 млн руб. Итого, по словам руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павла Баннова, планы по субсидиям на перевозки были исполнены на 99,9%.

На приобретение низкопольных троллейбусов был заключен муниципальный контракт на сумму 228, 2 млн руб. Все 40 троллейбусов в город поставлены. Ранее СМИ писали о том, что у новых троллейбусов были найдены неисправности в работе двигателей. Это подпортило радость от их долгожданного запуска на линии. Однако, как сообщил Баннов, в настоящее время уже ведется исковая работа по поводу тех троллейбусов, которые были поставлены с браком. Лизингодатель заплатил муниципалитету штраф в размере 14,5 млн руб.

В прошлом году город закупил 102 новых автобуса на сумму 70,5 млн руб. Этот контракт в настоящее время полностью исполнен. И на 97 млн руб. планировалось закупить автобусы на газомоторном топливе. Эти автобусы уже работают на маршрутах, и оплата по программе лизинга также регулярно осуществляется.

Многие с интересом наблюдают за переменами в сфере муниципального транспорта, гадая, к чему может привести усиление его позиций на рынке перевозок. Эксперты из муниципальных предприятий не утверждают, что городские автобусы и троллейбусы могут полностью удовлетворить все нужды пассажиров. Однако по всему видно, что и бедными родственниками в этой среде муниципальные перевозчики себя уже не считают.