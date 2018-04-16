Глава Самарского района Максим Харитонов покинул свой пост

Глава Самарского района Максим Харитонов сложил с себя полномочия. Эту информацию Волга Ньюс подтвердил депутат совета депутатов Самарского района Аркадий Лазарев.

Он рассказал, что сегодня, 16 апреля, депутаты приняли отставку Максима Харитонова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. "Исполняющим обязанности назначен заместитель главы района Сергей Источников", — уточнил Лазарев.

В своем "Твиттере" Максим Харитонов уже опубликовал прощальный пост, в котором благодарит коллег, соратников и единомышленников за совместную работу и конструктивную критику, "которая помогала принимать взвешенные решения". "Многое уже сделано и многое еще предстоит сделать. Нам вместе!", — написал Максим Харитонов в "Твиттере".

В пресс-службе администрации Самарского района комментировать ситуацию каким-либо образом отказались, как и подтверждать информацию об уходе Максима Харитонова.

Как сообщают СМИ и предполагают некоторые источники издания, следующим местом работы Харитонова может стать департамент финансов Самары.