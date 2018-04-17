На "Самара Арене" завершена укладка газона

В понедельник, 16 апреля, завершилась укладка на стадионе "Самара Арена". Об этом сообщает РСО Казань.

Напомним, укладка газона на самарском стадионе началась в субботу, 14 апреля. После укладки газона потребуется еще около недели, чтобы прошить его особыми нитями. На это уйдет почти 9,5 тыс. км специального материала.

Гигантская швейная машина уже работает на футбольном поле самарской арены.