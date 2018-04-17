На "Самара Арене" завершена укладка газона

В понедельник, 16 апреля, завершилась укладка на стадионе "Самара Арена". Об этом сообщает РСО Казань.
Напомним, укладка газона на самарском стадионе началась в субботу, 14 апреля. После укладки газона потребуется еще около недели, чтобы прошить его особыми нитями. На это уйдет почти 9,5 тыс. км специального материала.
Гигантская швейная машина уже работает на футбольном поле самарской арены.
Последние комментарии
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!
Всё правильно, а то ямы на Ташкентской слишком грязные. Ездить неудобно
Для начала нужно произвести срезку грунта с газона согласно нормам. Смысл мыть, если после первого дождя грязь с газона вернется на дороги.