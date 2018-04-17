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Общество

На "Самара Арене" завершена укладка газона

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: ПСО Казань

В понедельник, 16 апреля, завершилась укладка на стадионе "Самара Арена". Об этом сообщает РСО Казань. 

Напомним, укладка газона на самарском стадионе началась в субботу, 14 апреля. После укладки газона потребуется еще около недели, чтобы прошить его особыми нитями. На это уйдет почти 9,5 тыс. км специального материала.

Гигантская швейная машина уже работает на футбольном поле самарской арены. 

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