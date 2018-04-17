В самарском ЦСКА объяснили, как произошло ЧП с дебаркадерами на Волге

В понедельник, 16 апреля, дебаркадер самарского ЦСКА был оторван дебаркадером ООО "Эковолга", который перед этим также был сорван с креплений. Об этом сообщила пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева.
Напомним, около 16:00 по Волге в районе бассейна ЦСК ВВС вместе с ледоходом вниз по течению несло два дебаркадера.
По словам Фадеевой, идущие сверху по течению реки массы льда натолкнулись на ледяной затор, образованный дебаркадером "Эковолги", в результате чего крепления его удерживающие разрушились, дебаркадер двинулся вниз по течению и столкнулся с дебаркадером ФАУ МО РФ ЦСКА.
Под массой первого сорванного дебаркадера не выдержали крепления, удерживающие дебаркадер ЦСКА. Оба судна, сорвавшись с креплений, под давлением льда пошли вниз по течению реки.
Дебаркадер ЦСКА был закреплен стальными тросами и специальными удерживающими анкерами, что обеспечивало его надежную фиксацию к берегу, а небольшие размеры дебаркадера и отсутствие вокруг него понтонов исключали образование значительных скоплений льда вокруг него и не могли спровоцировать образование заторов.
В момент происшествия на обоих дебаркадерах находились люди, но жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Имуществу ФАУ МО РФ ЦСКА нанесен значительный ущерб — поврежден корпус дебаркадера, уничтожен понтонный мостик, идущий к берегу, повреждено энергоснабжение и сети связи плавучего объекта.
Полагаем, что причиной произошедшего явился незаконный отстой плавучего судна, принадлежащего ООО "Эковолга", размещение судна с нарушениями, необеспечение безопасной эксплуатации судна.
В настоящее время филиалом принимаются меры по устранению последствий происшествия.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей