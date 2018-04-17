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В самарском ЦСКА объяснили, как произошло ЧП с дебаркадерами на Волге

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 апреля, дебаркадер самарского ЦСКА был оторван дебаркадером ООО "Эковолга", который перед этим также был сорван с креплений. Об этом сообщила пресс-секретарь самарского филиала ЦСКА Ольга Фадеева.

Напомним, около 16:00 по Волге в районе бассейна ЦСК ВВС вместе с ледоходом вниз по течению несло два дебаркадера.

По словам Фадеевой, идущие сверху по течению реки массы льда натолкнулись на ледяной затор, образованный дебаркадером "Эковолги", в результате чего крепления его удерживающие разрушились, дебаркадер двинулся вниз по течению и столкнулся с дебаркадером ФАУ МО РФ ЦСКА.

Под массой первого сорванного дебаркадера не выдержали крепления, удерживающие дебаркадер ЦСКА. Оба судна, сорвавшись с креплений, под давлением льда пошли вниз по течению реки.

Дебаркадер ЦСКА был закреплен стальными тросами и специальными удерживающими анкерами, что обеспечивало его надежную фиксацию к берегу, а небольшие размеры дебаркадера и отсутствие вокруг него понтонов исключали образование значительных скоплений льда вокруг него и не могли спровоцировать образование заторов.

В момент происшествия на обоих дебаркадерах находились люди,  но жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Имуществу ФАУ МО РФ ЦСКА нанесен значительный ущерб — поврежден корпус дебаркадера, уничтожен понтонный мостик, идущий к берегу, повреждено энергоснабжение и сети связи плавучего объекта.

Полагаем, что причиной произошедшего явился незаконный отстой плавучего судна, принадлежащего ООО "Эковолга", размещение судна с нарушениями, необеспечение безопасной эксплуатации судна.

В настоящее время филиалом принимаются меры по устранению последствий происшествия.

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