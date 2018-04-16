По Волге напротив Самары несет оторвавшийся от берега дебаркадер

В Самаре 16 апреля, около 16:00, по предварительным данным, от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС оторвало двухэтажный дебаркадер, который постепенно несет по течению вместе с ледовым полем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы происходящего.
Предположительно, на дебаркадере находятся рабочие. Также очевидцы сообщают, что примерно в 17:27 дебаркадер проходил мимо Самарского речного вокзала и продолжает путь дальше. По данным свидетелей, навстречу идут два "Ома" и толкач "Портовый".
По даным очевидцев, сейчас дебаркадер остановился напротив 1-го причала Самарского речного вокзала. Вероятно, его удалось поставить на якорь.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей