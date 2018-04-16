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По Волге напротив Самары несет оторвавшийся от берега дебаркадер

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 16 апреля, около 16:00, по предварительным данным, от берега Волги в районе бассейна ЦСК ВВС оторвало двухэтажный дебаркадер, который постепенно несет по течению вместе с ледовым полем, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили очевидцы происходящего.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Предположительно, на дебаркадере находятся рабочие. Также очевидцы сообщают, что примерно в 17:27 дебаркадер проходил мимо Самарского речного вокзала и продолжает путь дальше. По данным свидетелей, навстречу идут два "Ома" и толкач "Портовый".

По даным очевидцев, сейчас дебаркадер остановился напротив 1-го причала Самарского речного вокзала. Вероятно, его удалось поставить на якорь.

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