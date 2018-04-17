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Экология Общество

На Воронежских озерах пройдет акция "Чистый город"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе будет организована акция "Чистый город" в парке "Воронежские озера", где 20 апреля к уборке зеленой зоны планируют привлечь более 500 волонтеров. Об этом сообщают в администрации города.

А во вторник, 17 апреля, в парке Щорса прошел молодежный субботник, организованный Самарским домом молодежи и администрацией города. В экологической акции приняли участие более 200 студентов средних специальных и высших ученых заведений. Молодые люди убирали остатки снега, мусор, сухую листву.

Акция "Чистый город" проводится уже пятый год и с каждым разом охватывает все большее количество людей. В этом году с 12 по 27 апреля планируется провести 10 молодежных субботников, к весенней уборке планируют привлечь более 4 тыс. человек.

В эту субботу, 21 апреля, в Самаре состоится главный общегородской субботник. Участвовать в наведении порядка может любой желающий - на территории всех районов города начинают работу специализированные пункты выдачи инвентаря. Чтобы его получить, необходимо обратиться в администрацию района или к управляющему микрорайоном. Посмотреть адреса выдачи инвентаря можно на сайте городской администрации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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