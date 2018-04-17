На Воронежских озерах пройдет акция "Чистый город"

На этой неделе будет организована акция "Чистый город" в парке "Воронежские озера", где 20 апреля к уборке зеленой зоны планируют привлечь более 500 волонтеров. Об этом сообщают в администрации города.

А во вторник, 17 апреля, в парке Щорса прошел молодежный субботник, организованный Самарским домом молодежи и администрацией города. В экологической акции приняли участие более 200 студентов средних специальных и высших ученых заведений. Молодые люди убирали остатки снега, мусор, сухую листву.

Акция "Чистый город" проводится уже пятый год и с каждым разом охватывает все большее количество людей. В этом году с 12 по 27 апреля планируется провести 10 молодежных субботников, к весенней уборке планируют привлечь более 4 тыс. человек.

В эту субботу, 21 апреля, в Самаре состоится главный общегородской субботник. Участвовать в наведении порядка может любой желающий - на территории всех районов города начинают работу специализированные пункты выдачи инвентаря. Чтобы его получить, необходимо обратиться в администрацию района или к управляющему микрорайоном. Посмотреть адреса выдачи инвентаря можно на сайте городской администрации.