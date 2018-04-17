На Воронежских озерах пройдет акция "Чистый город"

На этой неделе будет организована акция "Чистый город" в парке "Воронежские озера", где 20 апреля к уборке зеленой зоны планируют привлечь более 500 волонтеров. Об этом сообщают в администрации города.
А во вторник, 17 апреля, в парке Щорса прошел молодежный субботник, организованный Самарским домом молодежи и администрацией города. В экологической акции приняли участие более 200 студентов средних специальных и высших ученых заведений. Молодые люди убирали остатки снега, мусор, сухую листву.
Акция "Чистый город" проводится уже пятый год и с каждым разом охватывает все большее количество людей. В этом году с 12 по 27 апреля планируется провести 10 молодежных субботников, к весенней уборке планируют привлечь более 4 тыс. человек.
В эту субботу, 21 апреля, в Самаре состоится главный общегородской субботник. Участвовать в наведении порядка может любой желающий - на территории всех районов города начинают работу специализированные пункты выдачи инвентаря. Чтобы его получить, необходимо обратиться в администрацию района или к управляющему микрорайоном. Посмотреть адреса выдачи инвентаря можно на сайте городской администрации.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html