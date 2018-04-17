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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Ростелеком и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету 2018"

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 апреля 2018 г. начнется прием работ на IV Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету 2018", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей Интернета (50+) - как обучившиеся работе на компьютере и в Сети самостоятельно, так и окончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

  • Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
  • Мои интернет-достижения;
  • Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
  • Моя общественная интернет-инициатива.

Цели конкурса:

Популяризация обучения работе в сети Интернет;

  • Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
  • Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
  • Выявление наиболее активных регионов;
  • Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу - эссе в соответствии с номинациями конкурса - и фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Ростелекома, пенсионного фонда России, министерства социальной политики Нижегородской области, российской ассоциации электронных коммуникаций и регионального общественного центра интернет-технологий.

Гид потребителя

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Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

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Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

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