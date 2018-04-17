Ростелеком и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету 2018"

18 апреля 2018 г. начнется прием работ на IV Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету 2018", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.
Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей Интернета (50+) - как обучившиеся работе на компьютере и в Сети самостоятельно, так и окончившие специализированные компьютерные курсы.
Номинации конкурса:
- Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
- Мои интернет-достижения;
- Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
- Моя общественная интернет-инициатива.
Цели конкурса:
Популяризация обучения работе в сети Интернет;
- Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;
- Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;
- Выявление наиболее активных регионов;
- Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.
Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года.
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу - эссе в соответствии с номинациями конкурса - и фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Ростелекома, пенсионного фонда России, министерства социальной политики Нижегородской области, российской ассоциации электронных коммуникаций и регионального общественного центра интернет-технологий.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.