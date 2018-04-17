Ростелеком и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету 2018"

18 апреля 2018 г. начнется прием работ на IV Всероссийский конкурс "Спасибо Интернету 2018", организованный ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом России.

Участниками конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей Интернета (50+) - как обучившиеся работе на компьютере и в Сети самостоятельно, так и окончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса:

Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

Мои интернет-достижения;

Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;

Моя общественная интернет-инициатива.

Цели конкурса:

Популяризация обучения работе в сети Интернет;

Формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

Определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

Выявление наиболее активных регионов;

Продвижение обучающего портала www.azbukainterneta.ru.

Конкурсные работы будут приниматься с 18 апреля по 8 октября 2018 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу - эссе в соответствии с номинациями конкурса - и фотографии. Победителей определит авторитетная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Ростелекома, пенсионного фонда России, министерства социальной политики Нижегородской области, российской ассоциации электронных коммуникаций и регионального общественного центра интернет-технологий.