Мужчина, обвиняемый в убийстве, произошедшем в 1996 г., наконец предстанет перед судом

В Самаре в суд ушло уголовное дело 41-летнего Анатолия Крючкова, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенном 21 год назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 1996 г. Крючков вместе с Грищенковым, Неомелевым, Николаевым, Сульдиным, Громовым, Секачем, Даниловым, Мешковым в лесопосадке с южной стороны с. Курумоч Волжского района избили двух мужчин. От полученных травм жертвы скончались на месте.

В 1997 г. Грищенкова, Неомелева, Николаева, Сульдина, Громова, Секача, Данилова и Мешкова осудили. Крючков же скрылся от правоохранителей и находился в розыске.

Мужчину задержали, как утверждают следователи: "в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий через 21 год нахождения в розыске", в 2018 г. в Екатеринбурге.

Во время следствия Крюков полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.