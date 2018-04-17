Мужчина, обвиняемый в убийстве, произошедшем в 1996 г., наконец предстанет перед судом

В Самаре в суд ушло уголовное дело 41-летнего Анатолия Крючкова, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенном 21 год назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 1996 г. Крючков вместе с Грищенковым, Неомелевым, Николаевым, Сульдиным, Громовым, Секачем, Даниловым, Мешковым в лесопосадке с южной стороны с. Курумоч Волжского района избили двух мужчин. От полученных травм жертвы скончались на месте.
В 1997 г. Грищенкова, Неомелева, Николаева, Сульдина, Громова, Секача, Данилова и Мешкова осудили. Крючков же скрылся от правоохранителей и находился в розыске.
Мужчину задержали, как утверждают следователи: "в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий через 21 год нахождения в розыске", в 2018 г. в Екатеринбурге.
Во время следствия Крюков полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.