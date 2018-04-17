В Сызрани обнаружили гостиничный комплекс, завышающий цены на размещение в период ЧМ

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что в начале апреля был выявлен гостиничный комплекс, который завышает предельно установленные цены за размещение в период проведения чемпионата мира по футболу.

Речь идет о гостиничном комплексе САSCADE категории "Четыре звезды", который находится в Сызрани.

Так, при бронировании в период проведения ЧМ стоимость двухместного номера с одной кроватью (первой категории) на дату 14 июля составила 12,4 тыс. рублей. Стоимость двухместного номера с двумя отдельными кроватями (первой категории) на ту же дату составила 12,8 тыс. рублей.

Больше всего - 18,5 тыс. руб. - просят за улучшенный семейный номер с гидромассажной ванной и душем. При этом для всех вышеуказанных номеров максимальная цена, установленная законодательством РФ, составляет 10750 рублей.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, законный представитель приглашен на составление протокола об административном правонарушении.

По информации департамента туризма Самарской области, в регионе зарегистрировано 532 субъекта предпринимательской деятельности, оказывающих услуги по временному размещению. Из них по состоянию на август 2017 г. 178 не имели свидетельств о присвоении категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения. По состоянию на 2 апреля 2018 г. 62 субъекта не осуществляют деятельность по оказанию гостиничных услуг, 41 субъект (базы отдыха, детские лагеря) осуществляет деятельность только в летний период и в настоящее время провести проверки невозможно, 27 субъектов получили свидетельства о присвоении категории.

В отношении 26 субъектов, не имеющих свидетельств о присвоении категории, проводят внеплановые проверки.

По фактам выявленных противоправных действий возбуждено 236 дел об административных правонарушениях, на сегодняшний период вынесено 210 постановлений. Сумма наложенных административных штрафов составила 30,5 тыс. рублей.

Управлениями подано 29 исковых заявлений в судебные органы в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению.