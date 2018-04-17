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Экология Общество

В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима на граждан могут наложить штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей., на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах граждан могут оштрафовать на 5 тыс. рублей., должностных лиц- от 20 тыс. до 40 тыс. рублей., юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону (846) 231-00-63.

Жителей региона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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