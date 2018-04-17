В понедельник, 16 апреля, в Самарской области начал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщают в региональном министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

В этот период запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима на граждан могут наложить штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей., на юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

По факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах граждан могут оштрафовать на 5 тыс. рублей., должностных лиц- от 20 тыс. до 40 тыс. рублей., юридических лиц - от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону (846) 231-00-63.

Жителей региона просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.