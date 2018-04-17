16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из резервного фонда губернатора выделены средства на покупку жилья Герою РФ В 2017 году в связи с утратой доверия уволили пять чиновников Дмитрий Азаров и Эрик Бриссе обсудили проекты в области цифровой энергетики Максим Харитонов возглавил департамент финансов Самары Областной бюджет выделил муниципалитетам более 99 млн руб. на общественные проекты

Власть и политика

В 2017 году в связи с утратой доверия уволили пять чиновников

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати

Около 3000 человек пришлось проверить сотрудникам прокуратуры, чтобы выяснить, насколько честны они были при подаче своих деклараций о доходах.

По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Елены Морозовой, нарушений "по незнанию", допущенных при подаче деклараций, стало в разы меньше, что говорит о том, что чиновники выучили процедуру.

Но недочетов остается все равно очень много: из 1379 выявленных нарушений 1294 так или иначе связаны с декларациями о доходах. Остальные — с конфликтом интересов, участии в предпринимательской деятельности и так далее.

Чаще всего проштрафившихся привлекают в дисциплинарной ответственности. В 2017 г. "не посчастливилось" 476 муниципальным и 455 федеральным государственным служащим. А пятерых и вовсе уволили.

Двое из них — это консультанты отдела дошкольного образования департамента образования городской администрации. Напомним, речь идет об Александре Антонове и Светлане Зелениной, которые являются фигурантами громкого уголовного дела о сборе "дани" с детских садов. Расследование дела Зеленина уже окончено, ему вменяют 13 эпизодов мошенничества на общую сумму около миллиона рублей.

Уволен по статье был также заместитель главы сельского поселения Лопатино Волжского района: вместо того, чтобы сообщить, "куда следует", о том, что ему предлагают взятку, он ее взял. Поэтому попал под уголовную статью и был уволен.

Обошло уголовное преследование бывшего специалиста администрации Петра-Дубравы Волжского района, который являлся директором и единственным учредителем двух фирм.

Не решена судьба сотрудницы налоговой службы из Тольятти, которая передала знакомым уставные документы на некое юрлицо, на основании которых произошла смена власти в дачном кооперативе. Женщину уволили, справедливость в среде дачников восстановили, но будет ли у этой истории уголовное продолжение, пока не ясно.

Как сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции прокуратуры области Вадим Федорин, скоро нас могут ждать новые открытия: чиновники должны отчитаться о своих доходах до 30 апреля, после чего надзорное ведомство начнет проверять их правдивость. Всего декларации должны подать сотрудники примерно 60 различных ведомств.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Ваганов 12 апреля 2018 16:54 В гордуме Самары обсудили работы по ликвидации аварийных деревьев

Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!

Честный Человек 11 апреля 2018 05:24 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!

Владимир Гуляев 10 апреля 2018 10:10 Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу "разливаек"

Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Фото на сайте

В Самаре отметили День космонавтики

В Самаре отметили День космонавтики

В Самарском гарнизонном доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов

В Самарском гарнизонном доме офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников военных комиссариатов

Дмитрий Азаров оценил готовность больницы им. Пирогова к ЧМ-2018

Дмитрий Азаров оценил готовность больницы им. Пирогова к ЧМ-2018

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6