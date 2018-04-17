В причинах ЧП с дрейфовавшими по Волге у Самары дебаркадерами разберется прокуратура

Во вторник, 17 апреля, Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту отрыва дебаркадеров от берега Волги в Самаре и их дрейфа, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве.
Напомним, 16 апреля, во второй половине дня, на Волге в районе бассейна ЦСК ВВС двигавшееся по течению ледяное поле оторвало от берега два дебаркадера: большой двухэтажный и маленький одноэтажный.
Предположительно, на большом дебаркадере находились рабочие. Как минимум, на нем был один человек, которого видно на видеоролике, снятом очевидцем в момент отрыва плавсредства от берега.
Также, судя по фотографиям очевидцев, навстречу дрейфовавшим дебаркадерам вышли два "Ома" и толкач "Портовый". В итоге дрейфовавшие плавсредства остановились в районе речного вокзала Самары.
Сейчас данных о пострадавших во время отрыва дебаркадеров от берега и их дрейфа не было.
В Куйбышевской транспортной прокуратуре корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в рамках начатой проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а по окончании будет принято соответствующее решение.
Последние комментарии
И никто Зацепина на допрос не вызывал через 8 лет, хотя на самом деле через 6 лет..... (даже тут адвокат врет), он сам пришел с письмом-заявлением....видимо попросили снова те, кто в 2011 году просил заявление написать.....
Редакция Волга-Ньюс, а можно к этой статье предоставить комментарий, так как адвокат искажает информацию, а возможно сознательно врет... Господин Зацепин написал заявление после того как ликвидировал свою фирму и продал ее "под слив", а именно в декабре 2011 года....никаких заявлений он не писал в 2009 году....и написал он это заявление после того как Корнев стал Главой района и начал в судебном порядке добиваться возвращения долгов по аренде земли с фирмы Зацепина...тут Зацепин и решил фирму слить и заявление написать....а фирму слил вместе со всей бухгалтерией....много еще чего можно рассказать про то, как подтасовывалось это дело....
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Надеюсь правоохранительные органы разберутся в данном вопросе
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.