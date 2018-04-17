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Происшествия

В причинах ЧП с дрейфовавшими по Волге у Самары дебаркадерами разберется прокуратура

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 апреля, Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту отрыва дебаркадеров от берега Волги в Самаре и их дрейфа, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве.

Напомним, 16 апреля, во второй половине дня, на Волге в районе бассейна ЦСК ВВС двигавшееся по течению ледяное поле оторвало от берега два дебаркадера: большой двухэтажный и маленький одноэтажный.

Предположительно, на большом дебаркадере находились рабочие. Как минимум, на нем был один человек, которого видно на видеоролике, снятом очевидцем в момент отрыва плавсредства от берега.

Также, судя по фотографиям очевидцев, навстречу дрейфовавшим дебаркадерам вышли два "Ома" и толкач "Портовый". В итоге дрейфовавшие плавсредства остановились в районе речного вокзала Самары.

Сейчас данных о пострадавших во время отрыва дебаркадеров от берега и их дрейфа не было.

В Куйбышевской транспортной прокуратуре корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в рамках начатой проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, а по окончании будет принято соответствующее решение.

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