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Кино Культура

В Самаре на день раньше покажут премьеру польского фильма "Лицо"

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клуб любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник" 25 апреля, в 19:00, в ЦРК "Художественный" приглашает на предпремьерный показ драмы Малгожаты Шумовской "Лицо".

Польский кинорежиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская в 1998 году окончила режиссерский факультет Киношколы в Лодзи, два года изучала историю искусств в Ягеллонском университете. В 2000 г. фильм "Счастливый человек" принес ей европейскую известность, Малгожата стала членом Европейской киноакадемии. Фильм 2008 г. "33 сцены из жизни" заслужил награду "Орлы" Польской киноакадемии. В каждом новом фильме Шумовская поднимает все более сложные проблемы, будь то попытки смириться с уходом близких ("33 сцены из жизни"), проституция студенток ("Откровения") или гомосексуализм в среде духовенства ("Во имя…").

В 2015 г. Шумовская привозила на Берлинский кинофестиваль драму "Тело", которая получила Серебряного медведя за лучшую режиссуру. Новая драма "Лицо" получила Гран-при Берлинского кинофестиваля-2018. Основной темой киноповествования стал кризис личности главного героя, которому после несчастного случая на стройке (в Польше пытаются возвести самую высокую статую Иисуса Христа) пересаживают лицо. Критики назвали фильм остроумной, критической, жесткой драмой, снятой в декорациях современной Польши.

Российская премьера фильма запланирована на 26 апреля. Зрители "Треугольника" увидят "Лицо" на день раньше. Перед показом картины киновед Павел Тян расскажет зрителям о творческой манере Шумовской и не только.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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