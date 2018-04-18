Очевидцы сообщают об эвакуации около 1000 человек из ТРК "Аврора Молл"

Днем 18 апреля в ТРК "Аврора Молл" в Самаре началась эвакуация. Причиной, по предварительным данным, якобы послужил звонок о заминировании здания. Об этом сообщают очевидцы происходящего.

По данным свидетелей, сейчас ТРК обследуют кинологи с собаками.

О случившемся говорят и в соцсетях. Местные жители говорят и о тревоге в ТРК "Космопорт". Но там якобы проводилась внутренняя тренировка по действиям во время пожарной тревоги.