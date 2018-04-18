Очевидцы сообщают об эвакуации около 1000 человек из ТРК "Аврора Молл"

Днем 18 апреля в ТРК "Аврора Молл" в Самаре началась эвакуация. Причиной, по предварительным данным, якобы послужил звонок о заминировании здания. Об этом сообщают очевидцы происходящего.
По данным свидетелей, сейчас ТРК обследуют кинологи с собаками.
О случившемся говорят и в соцсетях. Местные жители говорят и о тревоге в ТРК "Космопорт". Но там якобы проводилась внутренняя тренировка по действиям во время пожарной тревоги.
Последние комментарии
в п.Мирный затопило не только 15 приусадебных домов, но и несколько улиц. Вода стояла в домах до полуметра. Пострадали погреба, гаражи, в домах спасали свое имущество как могли.
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей