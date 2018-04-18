Сотрудник Рыбохраны уволен по подозрению в коррупции

Сотрудники самарского линейного управления полиции совместно с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали инспектора данного отдела Игоря Слепенкова.

По данным, представленным на недавнем заседании Общественного совета при Средневолжском ТУ Росрыболовства, 11 марта 2018 года, находясь на озере Мастрюково, Слепенков пытался ловить рыбу со льда с использованием сетей. Как заявила начальник отдела государственной службы и кадров теруправления Елена Елисеева, Слепенков знал, что в свой официальный выходной без приказа и рейдового задания не имел права не то что выставлять сети, но даже проверять чужие орудия лова. И тем не менее он использовал свое служебное положение, в результате чего был застигнут в момент снятия браконьерских снастей. В момент задержания в целях освобождения от ответственности и сохранения используемых незаконных снастей он пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции, заявив им, что находился при исполнении своих служебных обязанностей.

"При таких обстоятельствах управление склонно считать, что личная заинтересованность Слепенкова повлияла на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих служебных обязанностей, — рассказала Елена Елисеева. — По определению Федерального закона о противодействии коррупции данная ситуация является конфликтом интересов. В соответствии с требованием Федерального закона о государственной и гражданской службе, а также по результатам работы комиссии по урегулированию конфликта интересов 28 марта Слепенков был освобожден от замещаемой должности. Кроме того, в адрес руководителя СУ СК РФ по Самарской области направлено обращение с целью уголовно-правовой оценки его действий".

Виктор Полянский, председатель общественного совета при Средневолжском ТУ Росрыболовства:

— Важно, что такие вопросы выносятся на обсуждение, и эту информацию надо довести до всех субъектов, которые находятся в ведении территориального управления. Залогом успешного контроля за проведением рыбохозяйственной деятельности, а также в деятельности государственных и общественных инспекторов является уверенность, что подобные меры будут приниматься системно, а руководство рыбоохраны будет добросовестно реагировать на подобные нарушения.