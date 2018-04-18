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Экология Общество

Сотрудник Рыбохраны уволен по подозрению в коррупции

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарского линейного управления полиции совместно с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержали инспектора данного отдела Игоря Слепенкова.

Фото: ФОТО АВТОРА

По данным, представленным на недавнем заседании Общественного совета при Средневолжском ТУ Росрыболовства, 11 марта 2018 года, находясь на озере Мастрюково, Слепенков пытался ловить рыбу со льда с использованием сетей. Как заявила начальник отдела государственной службы и кадров теруправления Елена Елисеева, Слепенков знал, что в свой официальный выходной без приказа и рейдового задания не имел права не то что выставлять сети, но даже проверять чужие орудия лова. И тем не менее он использовал свое служебное положение, в результате чего был застигнут в момент снятия браконьерских снастей. В момент задержания в целях освобождения от ответственности и сохранения используемых незаконных снастей он пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции, заявив им, что находился при исполнении своих служебных обязанностей.

"При таких обстоятельствах управление склонно считать, что личная заинтересованность Слепенкова повлияла на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих служебных обязанностей, — рассказала Елена Елисеева. — По определению Федерального закона о противодействии коррупции данная ситуация является конфликтом интересов. В соответствии с требованием Федерального закона о государственной и гражданской службе, а также по результатам работы комиссии по урегулированию конфликта интересов 28 марта Слепенков был освобожден от замещаемой должности. Кроме того, в адрес руководителя СУ СК РФ по Самарской области направлено обращение с целью уголовно-правовой оценки его действий".

Виктор Полянский, председатель общественного совета при Средневолжском ТУ Росрыболовства:

— Важно, что такие вопросы выносятся на обсуждение, и эту информацию надо довести до всех субъектов, которые находятся в ведении территориального управления. Залогом успешного контроля за проведением рыбохозяйственной деятельности, а также в деятельности государственных и общественных инспекторов является уверенность, что подобные меры будут приниматься системно, а руководство рыбоохраны будет добросовестно реагировать на подобные нарушения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:42 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

Андрей Мезенцев 10 ноября 2017 10:21 Отрадненский завод может приостановить работу из-за загрязнения окружающей среды

Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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