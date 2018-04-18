"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Зенитом-2"

После победы над красноярским "Енисеем" команда получила два выходных дня. 17 апреля, вечером игроки "Крыльев" вновь собрались на клубной базе, а 18 апреля провели полноценное тренировочное занятие на "Металлурге".

Тренировка прошла на основном поле. В ней приняли участие все здоровые футболисты, кроме полузащитника Евгения Башкирова, который временно работает по индивидуальной программе. В общую группу вернулся Денис Ткачук, который получил травму 24 марта в игре с "Оренбургом".

В Самаре команда будет тренироваться до 20 апреля, после чего самарцы отправятся в Санкт-Петербург, где проведут игру 33-го тура Первенства ФНЛ с "Зенитом-2". Этот матч состоится в субботу, 21 апреля, в 18:00. Встреча пройдет на главной арене стадиона "Петровский", сообщает официальный сайт клуба.