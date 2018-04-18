Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал "золото" первенства Европы

В Ереване (Армения) проходит молодежное первенство Европы по фехтованию (до 23 лет). Самарский рапирист Кирилл Бородачев завоевал золотую медаль в личном турнире.

На стадии плей-офф Бородачев победил Виталийса Куцебу (Латвия) - 15:13, Эрванна Оклена (Франция) – 15:9, Александра Эдири (Франция) – 15:14. В финале он одолел Валлерана Рожэ из Франции - 15:11, сообщает министерство спорта Самарской области.