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Футбол Спорт

Легенда FIFA Иван Кордоба откроет в Самаре Парк футбола ЧМ-2018

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в выходные, 21-22 апреля, Парк футбола встречает гостей на Площади имени Куйбышева. Гостем Парка и города станет Легенда FIFA, экс-защитник сборной Колумбии, участник Чемпионата мира FIFA 1998 Иван Кордоба. 28 июня в Самаре сборная Колумбии встретится с командой Сенегала.
Посетителей Парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу.
21 апреля в Парке футбола в рамках нового проекта Оргкомитета "Россия-2018" "Команда чемпионов", связанного со здоровым образом жизни, известные футболисты проведут тренировку для посетителей, а Послы ЧМ-2018 представят свои челленджи.
22 апреля в Парке будут организованы специальные соревновательные активности для семей — участниц проекта "Футбольная семья-2018", ставшего финалистом общероссийского конкурса "Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™".
 
Гости Парка смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой™, Официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet.
 
Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными. Парк работает 21 и 22 апреля с 12:00 до 20:00.
 
Города-участники - Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград и Саранск - уже приняли у себя Парк футбола ЧМ-2018, который порадовал горожан своими аттракционами, викторинами, мастер-классами Легенд FIFA. Так, Сочи посетил экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш, гостем Парка футбола в столице Дона стал бывший форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгограде побывал экс-защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл, а в Саранске — бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель.
 
 

 

 

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