Легенда FIFA Иван Кордоба откроет в Самаре Парк футбола ЧМ-2018

В Самаре в выходные, 21-22 апреля, Парк футбола встречает гостей на Площади имени Куйбышева. Гостем Парка и города станет Легенда FIFA, экс-защитник сборной Колумбии, участник Чемпионата мира FIFA 1998 Иван Кордоба. 28 июня в Самаре сборная Колумбии встретится с командой Сенегала.

Посетителей Парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу.

21 апреля в Парке футбола в рамках нового проекта Оргкомитета "Россия-2018" "Команда чемпионов", связанного со здоровым образом жизни, известные футболисты проведут тренировку для посетителей, а Послы ЧМ-2018 представят свои челленджи.