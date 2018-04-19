"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

"Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).

В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской среды благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".

"В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и международные разработки, позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка. Наша задача — за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений — любая инновация должна внедряться с открытыми глазами", — отметил Андрей Чибис.

О своем концептуальном видении городов будущего на секции рассказали представители Департамента информационных технологий Москвы, Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в выступлениях представителей госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.

Как пояснил Борис Глазков, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития "Умных городов". Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.

Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом:

Интернет вещей

5G

Биометрия

Обработка неструктурированных данных

Технологии поддержки принятия решений

Дополненная и виртуальная реальность

Распределенные базы данных

Геоинформационные технологии и навигация

Машинное обучение

Облачные/туманные/граничные вычисления

"За каждой сквозной технологией со сложным названием стоят конкретные решения для повышения качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются основой для появления беспилотного общественного транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", — отметил Борис Глазков.

Определение главных сквозных технологий предусмотрено проектом "дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется к включению в госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".