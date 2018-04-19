"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

"Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).
В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской среды благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".
"В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и международные разработки, позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка. Наша задача — за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений — любая инновация должна внедряться с открытыми глазами", — отметил Андрей Чибис.
О своем концептуальном видении городов будущего на секции рассказали представители Департамента информационных технологий Москвы, Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в выступлениях представителей госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.
Как пояснил Борис Глазков, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития "Умных городов". Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом:
- Интернет вещей
- 5G
- Биометрия
- Обработка неструктурированных данных
- Технологии поддержки принятия решений
- Дополненная и виртуальная реальность
- Распределенные базы данных
- Геоинформационные технологии и навигация
- Машинное обучение
- Облачные/туманные/граничные вычисления
"За каждой сквозной технологией со сложным названием стоят конкретные решения для повышения качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются основой для появления беспилотного общественного транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", — отметил Борис Глазков.
Определение главных сквозных технологий предусмотрено проектом "дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется к включению в госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.