16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Станцию метро "Самарская" предлагают строить открытым способом Между Самарой и Рождествено начинают курсировать речные трамваи Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной" Ростелеком и Координационный центр доменов.RU\.РФ приглашают на семейный IT-марафон Самолет Москва - Самара не смог приземлиться в Курумоче из-за луж на взлетной полосе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" выявил главные сквозные технологии, влияющие на развитие "Умных городов"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати

"Ростелеком" совместно с Минстроем России определили главные сквозные технологии, от которых зависит развитие "Умных городов". Результаты исследования вице-президент по стратегическим инициативам "Ростелекома" Борис Глазков представил сегодня на секции "Города будущего. Взгляд на ускоренное развитие экономики" Российского интернет-форума 2018 (РИФ-2018).

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

В работе секции принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, который представил основные цели и качественные изменения городской среды благодаря использованию подходов и технологий "Умный город".

"В рамках проекта "Умный город" мы запустим открытый Банк решений, где будут аккумулированы как российские, так и международные разработки, позволяющие повысить эффективность городской инфраструктуры. Исследование "Ростелекома" о сквозных технологиях будет представлено на ближайшем заседании рабочей группы по проекту и будет использована при запуске Банка. Наша задача — за счет внедрения современных технологий повысить качество городской среды во всех крупных муниципалитетах нашей страны, обеспечив в них базовый уровень комфорта. И, конечно, первым шагом на этом пути должно быть адекватное понимание стоимости и эффективности предлагаемых решений — любая инновация должна внедряться с открытыми глазами", — отметил Андрей Чибис.

О своем концептуальном видении городов будущего на секции рассказали представители Департамента информационных технологий Москвы, Университета ИТМО. Отраслевые и технологические аспекты изменений были обозначены в выступлениях представителей госкорпорации "Росатом", "Микрона", ВШЭ, Cisco, Siemens, компании "Большая тройка" и др.

Как пояснил Борис Глазков, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей, в данном конкретном случае с точки зрения управления городами. Следовательно, от них зависит появление и развитие кросс-функциональных и межотраслевых решений. Именно от соприкосновения и взаимообогащения разных областей знаний появляются новые эффективные технологии и прикладные решения, определяющие перспективы развития "Умных городов". Грамотное использование сквозных технологий в конечном итоге будет стимулировать повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.

Для выявления технологических трендов "Умных городов" было проанализировано более 6 млн различных источников информации. По итогам исследования ТОП-10 сквозных технологий выглядит следующим образом:

  • Интернет вещей
  • 5G
  • Биометрия
  • Обработка неструктурированных данных
  • Технологии поддержки принятия решений
  • Дополненная и виртуальная реальность
  • Распределенные базы данных
  • Геоинформационные технологии и навигация
  • Машинное обучение
  • Облачные/туманные/граничные вычисления

"За каждой сквозной технологией со сложным названием стоят конкретные решения для повышения качества жизни. Например, геоинформационные технологии и сверхточная навигация вместе с 5G являются основой для появления беспилотного общественного транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки неструктурированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем управления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, умные светофоры и даже контроль усталости водителей автобусов. Именно поэтому сквозные технологии должны быть в фокусе внимания при разработке и реализации концепций "Умных городов", — отметил Борис Глазков.

Определение главных сквозных технологий предусмотрено проектом "дорожной карты" направления "Умный город", которое планируется к включению в госпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации".

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Алекс Меломан 21 февраля 2018 07:49 В чем ФАС подозревает руководство Самаратрансстроя и С.И.Т.И.

Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.

Oleg Zalyalov 14 февраля 2018 05:41 Сотрудники ж/д вокзала Самары пройдут специальную подготовку в преддверии ЧМ-2018

А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Фото на сайте

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Реконструкция ул. Ташкентской в Самаре подходит к завершению

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

Тоннель для трамваев под улицей Дальней готов на 99%

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6