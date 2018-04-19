Мужчина, убивший продавщицу ради кражи, предстанет перед судом

Красноярский межрайонным следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела ранее судимого 41-летнего местного жителя. Его обвиняли в убийстве из корыстных побуждений, разбое и краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 23 июля 2017 г. нетрезвый обвиняемый в магазине в с. Мордовская Селитьба ради кражи несколько раз ударил ножом 40-летнюю продавщицу. В итоге он похитил деньги и продукты на общую сумму более 53 тыс. рублей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Помимо этого, в июне 2017 г. обвиняемый похитил у отца 4 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.