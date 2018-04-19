Мужчина, убивший продавщицу ради кражи, предстанет перед судом

Красноярский межрайонным следственный отдел СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела ранее судимого 41-летнего местного жителя. Его обвиняли в убийстве из корыстных побуждений, разбое и краже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 23 июля 2017 г. нетрезвый обвиняемый в магазине в с. Мордовская Селитьба ради кражи несколько раз ударил ножом 40-летнюю продавщицу. В итоге он похитил деньги и продукты на общую сумму более 53 тыс. рублей. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Помимо этого, в июне 2017 г. обвиняемый похитил у отца 4 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский областной суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.