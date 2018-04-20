Специальный трамвайный маршрут до "Самара Арены" будет включать пять остановок

Специальный трамвайный маршрут до стадиона "Самара Арена" будет в дни проведения матчей ЧМ-2018 будет следовать с пятью остановками, сообщает пресс-служба правительства региона.
Трамваи будут следовать от ул. Спортивная до стадиона "Самара Арена" с остановками: музей им. Алабина, пл. Славы, ул. Осипенко, КРЦ "Звезда, Барбошина поляна.
Кроме того, в дни матчей будут работать специальные маршруты, которые будут осуществлять доставку зрителей до стадиона "Самара Арена" и на площадь им. В. В. Куйбышева. Шаттлы будут доставлять болельщиков до пл. Революции и цирка, оттуда уже предусмотрены пешеходные маршруты до площади Куйбышева — по ул. Куйбышева и ул. Молодогвардейская соответственно. Также пешеходное движение предусмотрено по ул. Красноармейская. Эти улицы будут пешеходными лишь в дни проведения матчей на стадионе "Самара Арена", то есть шесть дней.
Что касается движения общественного транспорта, то его работа будет скорректирована. Известно, что общественный транспорт с ул. Куйбышева будет перенесен на ул. Максима Горького, а с улиц, расположенных выше — на ул. Арцыбушевская. Подробная схема будет опубликована позже.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!