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Общество

Специальный трамвайный маршрут до "Самара Арены" будет включать пять остановок

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специальный трамвайный маршрут до стадиона "Самара Арена" будет в дни проведения матчей ЧМ-2018 будет следовать с пятью остановками, сообщает пресс-служба правительства региона.

Трамваи будут следовать от ул. Спортивная до стадиона "Самара Арена" с остановками: музей им. Алабина, пл. Славы, ул. Осипенко, КРЦ "Звезда, Барбошина поляна.

Кроме того, в дни матчей будут работать специальные маршруты, которые будут осуществлять доставку зрителей до стадиона "Самара Арена" и на площадь им. В. В. Куйбышева. Шаттлы будут доставлять болельщиков до пл. Революции и цирка, оттуда уже предусмотрены пешеходные маршруты до площади Куйбышева — по ул. Куйбышева и ул. Молодогвардейская соответственно. Также пешеходное движение предусмотрено по ул. Красноармейская. Эти улицы будут пешеходными лишь в дни проведения матчей на стадионе "Самара Арена", то есть шесть дней.

Что касается движения общественного транспорта, то его работа будет скорректирована. Известно, что общественный транспорт с ул. Куйбышева будет перенесен на ул. Максима Горького, а с улиц, расположенных выше — на ул. Арцыбушевская. Подробная схема будет опубликована позже.

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