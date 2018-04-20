В четверг, 19 апреля, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

В этот день в областной столице выпало 15,6 мм осадков, перекрыв предыдущий рекорд 1993 г. на 2,5 миллиметра. Напомним, в ближайшие дни в регионе ожидается дождливая погода.