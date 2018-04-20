Коррупция в "Почте России": следствие узнало о взятке, превышающей 800 тыс. рублей

В уголовном деле Людмилы Зиновой, руководившей отделом кадрового администрирования в самарском управлении "Почты России", появился очередной эпизод со взяткой.

По данным регионального СУ СК, в ходе расследования стало известно о получении ею через подчиненную Ольгу К. 876,5 тыс. рублей.

По информации источника в правоохранительных органах, взятка была получена от заместителя начальника Сергиевского почтамта.

Уголовное дело по этому эпизоду возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере".

Напомним, 59-летняя Зинова была задержана 22 февраля в служебном кабинете при получении от начальника Тольяттинского почтамта 153 тыс. руб. (это была часть от общей суммы взятки в 300 тыс. руб.) за согласование кандидатуры и последующее назначение на должность начальника подразделения. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, и ее уволили из "Почты России".

Правоохранители подозревают, что женщина могла собирать деньги с сотрудников предприятия еще с 2016 года.

В ее деле есть эпизоды со взятками от начальников Сызранского (42,7 тыс. руб.) и Кинельского (80 тыс. руб.) почтамтов.

Также напомним, что под уголовным преследованием находится экс-глава местного филиала "Почты России" Артур Игрушкин.