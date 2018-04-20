Коррупция в "Почте России": следствие узнало о взятке, превышающей 800 тыс. рублей

В уголовном деле Людмилы Зиновой, руководившей отделом кадрового администрирования в самарском управлении "Почты России", появился очередной эпизод со взяткой.
По данным регионального СУ СК, в ходе расследования стало известно о получении ею через подчиненную Ольгу К. 876,5 тыс. рублей.
По информации источника в правоохранительных органах, взятка была получена от заместителя начальника Сергиевского почтамта.
Уголовное дело по этому эпизоду возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере".
Напомним, 59-летняя Зинова была задержана 22 февраля в служебном кабинете при получении от начальника Тольяттинского почтамта 153 тыс. руб. (это была часть от общей суммы взятки в 300 тыс. руб.) за согласование кандидатуры и последующее назначение на должность начальника подразделения. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, и ее уволили из "Почты России".
Правоохранители подозревают, что женщина могла собирать деньги с сотрудников предприятия еще с 2016 года.
В ее деле есть эпизоды со взятками от начальников Сызранского (42,7 тыс. руб.) и Кинельского (80 тыс. руб.) почтамтов.
Также напомним, что под уголовным преследованием находится экс-глава местного филиала "Почты России" Артур Игрушкин.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.