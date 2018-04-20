В Самарской области стартовал интернет-флешмоб #НавстречуПобеде63

В преддверии праздника Победы — Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" инициировало проведение интернет-флешмоба #НавстречуПобеде63 Для участия нужно снять короткое видео на тему Победы — не более 2 минут.
В видеоролике необходимо рассказать, какой след оставила Великая Отечественная война в вашей семье, спеть патриотическую песню или прочитать стихи, помочь ветеранам, облагородить памятник или обелиск — приветствуется любой формат. Главное, чтобы тематика касалась праздника Победы.
После того, нужно опубликовать ролик у себя на странице и поставить хештеги #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть. Учитываются посты в социальных сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники". Примеры видео можно посмотреть здесь.
Самых активных пользователей организаторы отметят пригласительными билетами на двоих на парад Победы. Поощрены будут только уникальные публикации с обязательной подписью автора.
Несколько десятков видео из разных уголков Самарской области уже выложены в социальные сети и доступны по хештегу #НавстречуПобеде63
Интернет-флешмоб продлится до 30 апреля. Итоги будут подведена до 5 мая 2018 года.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.