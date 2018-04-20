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Молодежная политика Общество

В Самарской области стартовал интернет-флешмоб #НавстречуПобеде63

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии праздника Победы — Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" инициировало проведение интернет-флешмоба #НавстречуПобеде63 Для участия нужно снять короткое видео на тему Победы — не более 2 минут.

В видеоролике необходимо рассказать, какой след оставила Великая Отечественная война в вашей семье, спеть патриотическую песню или прочитать стихи, помочь ветеранам, облагородить памятник или обелиск — приветствуется любой формат. Главное, чтобы тематика касалась праздника Победы.
После того, нужно опубликовать ролик у себя на странице и поставить хештеги #НавстречуПобеде63 #ВолонтерыПобеды #СамарскаяОбласть. Учитываются посты в социальных сетях "ВКонтакте" или "Одноклассники". Примеры видео можно посмотреть здесь.

Самых активных пользователей организаторы отметят пригласительными билетами на двоих на парад Победы. Поощрены будут только уникальные публикации с обязательной подписью автора.
Несколько десятков видео из разных уголков Самарской области уже выложены в социальные сети и доступны по хештегу #НавстречуПобеде63

Интернет-флешмоб продлится до 30 апреля. Итоги будут подведена до 5 мая 2018 года.



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