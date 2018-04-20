Арестованная санитарка остается единственной подозреваемой в двойном убийстве

В Самарском областном суде 20 апреля рассмотрели жалобу на решение Сызранского горсуда об аресте женщины, подозреваемой в двойном убийстве.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, арестованная пока остается единственной подозреваемой в деле. По версии предварительного следствия, мотив убийства инвалида Михаила Каткова, занимавшегося ростовщичеством, стал денежный спор между ним и подозреваемой. Старушка же была убита как ненужный свидетель.
Напомним, в 21 марта в квартире на ул. Достоевского в Сызрани были обнаружены два трупа — 49-летнего хозяина квартиры и его 83-летней матери Марии Катковой. Как установила судебно-медицинская экспертиза, женщина была задушена, а мужчина умер от ножевого ранения в спину.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержали санитарку Сызранского военного госпиталя некую Савинову.
6 апреля федеральный судья Виктор Рудаев дал санкцию на ее арест, хотя женщина вину в двойном убийстве не признавала. Она обжаловала это решение суда, но вышестоящая инстанция оставила ее жалобу без удовлетворения.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.