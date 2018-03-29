Убитый в Сызрани инвалид занимался ростовщичеством

На минувшей неделе в Сызрани в квартире на ул. Достоевского, 2 было совершено жестокое убийство 83-летней Марии Катковой и ее 48-летнего сына-инвалида. Мужчина был зарезан, а пенсионерка — задушена. По данным регионального управления СК России, преступление еще не раскрыто.
Как стало известно изданию, Михаил Катков занимался ростовщичеством, ссужая небольшие денежные суммы под высокие проценты. Иногда получать свои деньги обратно не получалось даже через суд. Так в 2014 г. в его пользу был взыскан долг по договору займа, когда Катков одалживал 39-летнему Константину С. 100 тыс. руб. на четыре месяца под 25% в месяц. Через полгода после истечения срока возврата денег кредитор подал иск уже на 325 тыс. руб. и выиграл дело. Однако судебные приставы не нашли имущества должника, на которое можно было обратить взимание.
В 2015 г. Катков после допроса был задержан по подозрению в похищении человека. Причиной помещения его в КПЗ стали показания свидетеля. Впрочем, доказательств непосредственного участия Каткова в похищении и избиении потерпевшего добыто не было, и мужчину отпустили.
После этого инвалид обратился в суд за компенсацией морального вреда, причиненного незаконным содержанием под стражей. Он посчитал, что за двое суток удержания в неволе ему были причинены физические и нравственные страдания, выразившиеся большим стрессом, переживаниями, которые он оценил в 900 тыс. рублей. Однако суд из предъявленных требований удовлетворил только малую часть в 2 тыс. рублей.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.