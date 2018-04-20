В Самарской области пройдет Всероссийская акция "Библионочь-2018"

С 18 по 21 апреля библиотеки Самарской области примут участие во Всероссийской акции "Библионочь-2018", которая в России проходит седьмой раз.

Главные события акции пройдут 21 апреля на четырех основных площадках: в Самарской областной универсальной научной библиотеке, Самарской областной юношеской библиотеке, Самарской областной детской библиотеке и Самарской областной библиотеке для слепых.

21 апреля, с 18:00 до 22:30, СОУНБ (пр. Ленина, 14а) библиотека станет метафорическим вокзалом, где каждый превратится в настоящего путешественника в поисках скрытых подробностей, известных фактов и смыслов.

Программа:

Квест "Ночной экспресс", холл 1 этажа (12+): 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 — Старт квеста.

"Экскурсионное бюро", отдел регистрации, 1 этаж (6+): 18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 21:00 — Экскурсия в книгохранилище и отдел редких книг.

"Игровая", холл 2 этажа (6+): 18:00-21:00 — Территория настольных игр "Время читать"; 18:00-21:00 — Мастер-класс по игре в Го для детей и взрослых.

"Мастерская мысли", многофункциональный зал, 2 этаж (12+): 19:00-20:00 — Мастер-класс по книжным рецензиям от Александра Уланова; 20:00-22:00 — "Грани моего Я" сеанс интуитивного рисования (6+).

"Зал международных делегаций", отдел литературы на иностранных языках, 2 этаж (12+): 18:00-19:00 — "О чем не говорил Конфуций". Скайп-конференция о китайской литературе с носителями китайского языка; 19:00-20:00 — "Элегантность ёжика". Беседа с носителем французского языка о французской литературе; 21:00-22:00 — "Типичный англичанин". Мастер-класс по английскому языку от Алексея Строгонова.

"Театральный зал", конференц-зал, 1 этаж (12+): 21:30-22:30 — Читка пьесы "Точки на временной оси".

"Зал ожидания", холл 1 этажа (6+): 18:00-19:00 — Спектакль литературной студии "Лабиринт творчества"; 19:00-20:00 — "Французский час". Выступление чтецов, музыкантов, французских литераторов; 20:00-21:00 — Плэйбэк-театр; 21:00-22:30 — "Время звучать!"

"Билет на балет", отдел искусств, 2 этаж (6+): 19:00-20:00 — Творческая встреча с заслуженной артисткой России Мариной Дворянчиковой.

Самарская областная юношеская библиотека (пр. Ленина, 14) с 19:00 обещает насыщенную программу. Гости вечера будут рассматривать книгу как волшебный первоисточник всех искусств — театра, изобразительного искусства, кинематографа.

Программа мероприятия:

18:30-19:00 — Торжественное открытие акции "Библионочь" на улице.

19:00-21:00 — Арт-сессия от художественной мастерской "Магия рисования: магические существа".

19:00-20:30 — Спектакль молодежной труппы театра "ШПАМ" "Искусство за донаты".

20:30-22:30 — Мастер-класс от фотоклуба "Иллюминатор" "Ночная съемка и фризлайт", ведущий Даниил Бабонин.

20:30 — 21:30 — Мастер-класс по актерскому мастерству от руководителя театра "ШПАМ" Т. С. Леваковой.

22:00 — Мастер-класс "Что такое комиксы и как они создаются". Ведущий — Антон Вейс.

23:00 — 1:00 — Свободное общение в лаунж-зоне с чаем и настольными играми.

Весь вечер будет работать фотозона Книжная выставка с закладками; Акция "Книга вслепую" — креативный книгообмен — читатели приносят свою книгу в дар и берут себе другую книгу в фирменной упаковке СОЮБ, которая скрывает название книги, но раскрывает ее содержание с помощью яркой цитаты; "Магический нон-стоп" — показ кинофильмов о магии и волшебстве, основанных на лучших литературных произведениях.

21 апреля, с 18:00 до 21:00, в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдет традиционная программа "Библиосумерки".

Самарская областная библиотека для слепых (ул. Никитинская, 21) в 16:00 приглашает принять участие в программе "Библионочи" "Магия книги":

16:00 — Литературно-музыкальная гостиная, посвященная годовщине со дня рождения И. С. Тургенева: романсы 18 века в исполнении Натальи Борисовой, литературное путешествие по дворянским усадьбам в произведениях Тургенева.

16:30 — Игры-викторины "Узнай литературного героя по описанию из произведений И. С. Тургенева", аудио-викторина "Голоса книг".

17:00 — Литературно-детективный квест "По следам Шерлока Холмса" — подозреваемые и улики, доказательства и домыслы, ложь и разоблачения, расследование запутанных дел… В течение вечера предстоит сделать выбор, который может изменить все.

18:10 — Библиомагия, или Гадание по классикам. Одним из способов узнать будущее является гадание по книге, содержание которой имеет сильное духовное влияние на человека. Нашей книгой для гадания станет "Евгений Онегин" Пушкина, ведь именно с него, появившегося в печатном варианте уже почти два века, пришла мода на гадания по книге.

18:30 — Мастер-класс "Сделай для себя оберег".

19:00 — Конкурс "Узнать историческое здание города Самары по его барельефу — на ощупь".

19:30 — Литературный салон "Чему учили женские журналы прошлых веков с тифлокоментированием иллюстраций".

19:50 — Караоке "Читаем, поем, отдыхаем!"

20:20 — "Цветаевский пирог и правильные бутерброды от дяди Федора — для самых стойких". Чаепитие. А также "Селфи-шоу" с переодеванием для всех желающих. Весь вечер участники мероприятия будут получать призы за правильные ответы.