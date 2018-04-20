Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию со строительством крематория у поселка Рубежный

В пятницу, 20 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал "КП-Самара" свою позицию, касающуюся строительства крематория возле пос. Рубежный.

"Моя позиция однозначна — никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов, в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет работу группы глава Самары Елена Лапушкина. Необходимо провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективную оценку ситуации обязательно дадут. Но, подчеркну — до этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу. Жители могут в этом быть абсолютно уверены", — заявил глава региона.

Напомним, жители поселка Рубежный не согласны с таким соседством и опасаются загрязнения воздуха. 12 апреля в поселок выезжали депутаты и представители администрации Самары, надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, реготделения ОНФ, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной, там прошла встреча с жителями и осмотр площадки.

На встрече были выбраны представители инициативной группы жителей поселка Рубежный, которые вместе с представителями городской администрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.