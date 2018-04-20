Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию со строительством крематория у поселка Рубежный

В пятницу, 20 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал "КП-Самара" свою позицию, касающуюся строительства крематория возле пос. Рубежный.
"Моя позиция однозначна — никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов, в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет работу группы глава Самары Елена Лапушкина. Необходимо провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективную оценку ситуации обязательно дадут. Но, подчеркну — до этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу. Жители могут в этом быть абсолютно уверены", — заявил глава региона.
Напомним, жители поселка Рубежный не согласны с таким соседством и опасаются загрязнения воздуха. 12 апреля в поселок выезжали депутаты и представители администрации Самары, надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций, реготделения ОНФ, под руководством главы Самары Елены Лапушкиной, там прошла встреча с жителями и осмотр площадки.
На встрече были выбраны представители инициативной группы жителей поселка Рубежный, которые вместе с представителями городской администрации и надзорных органов детально изучат все нюансы проекта.
Последние комментарии
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А если на торгах по земле на Садовой 256 кто-то другой победит, а не Юниверс-строй? Ведь они уже получили право возводить этот проблемный объект и уже залили фундамент.
Может, хватит уже в Новокуйбышевске химии!? Сколько можно народ травить?