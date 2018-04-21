Более 60 лет в школе села Кармало-Аделяково воспитывают детей в духе сохранения культуры чувашского народа

Вот уже 35 лет в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково Сергиевского района работает школьный краеведческий музей, в экспозиции которого представлено более 140 экспонатов.
Это центр нравственно-патриотического воспитания школьников. Особое место в музее отводится истории села, школы, через которую дети знакомятся с историей всей страны.
Ежегодно школа принимает активное участие в областной олимпиаде школьников по чувашскому языку, посвященной классику чувашской литературы Михаилу Сеспелю. Во многих его номинациях кармало-аделяковские ребята показывают самые высокие результаты. Они регулярно побеждают в олимпиаде по чувашскому языку и литературе, олимпиаде по этнической истории и культуре, фольклорном смотре-конкурсе, фотовыставке, выставке прикладного творчества и конкурсе чтецов.
Хорошо известен своим национальным колоритом школьный фольклорный ансамбль "Путене" ("Перепелочка"). Этот детский коллектив принимает активное участие в жизни села, выступая практически на всех праздниках для односельчан. Его участники постоянно становятся победителями смотра-конкурса чувашской песни и танца.
Кармало-Аделяковская школа ежегодно становится победителем и призером областного Дня чувашской культуры. А в мае прошлого года ее ученикам не оказалось равных в 17-м областном детском фольклорном смотре-конкурсе и спартакиаде "Уяв", который проходил в Исаклинском районе. В рамках этого праздника проводились фольклорный смотр-конкурс, конкурс на лучший чувашский национальный костюм, по приготовлению национальных блюд, соревнования по установке палаток, по гиревому спорту, футболу, мини-футболу, национальной борьбе и легкой атлетике. Кармало-Аделяковские школьники приняли самое активное участие во всех конкурсах и соревнованиях, став победителями и призерами во всех номинациях. Выиграв переходящий кубок "Уява", школа получила право провести это областное мероприятие 22 мая в 2018 году на своей базе.
Благодаря активному участию обучающихся школы в чувашских мероприятиях различного уровня Дом дружбы народов Самарской области подарил школе борцовские маты. Ребята из спортивной секции "Дзюдо" с удовольствием занимаются на них и показывают отличные результаты в соревнованиях по дзюдо различного уровня.
По мнению педагогов школы, участие в таких форумах способствует развитию национального самосознания. "Воспитание учащихся на национальных традициях позволяет развить такие личностные качества, как ответственность, воля, характер, духовная самоотдача, служение людям, — убежден директор школы, почетный работник общего образования РФ Федор Шишкин.
Федор Шишкин, директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково:
— Сохранение национальных традиций — чрезвычайно важная задача. Они украшают жизнь ребят, которые находятся в обстановке своего особого коллективного закона, гордятся им. Без таких традиций невозможно правильное воспитание.
Через народную песню дети постигают глубину человеческой души.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)