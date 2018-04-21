В детских садах поселка Суходол воспитанникам дают дошкольное и общее образование

Принципы преемственности дошкольного и общего образования в полной мере реализуются Суходольской школой № 1, структурными подразделениями которой являются сразу четыре детских сада. Все эти дошкольные учреждения обеспечивают условия для всестороннего развития личности детей, но у каждого есть и свои приоритеты.
Приобщенные к традициям
В детском саду "Аленушка" приоритетным направлением является гражданско-патриотическое воспитание. Здесь приобщают дошкольников к родной культуре и традициям.
В детском саду создан этнографический музей "Русская изба", где педагоги знакомят ребят с реалиями жизни предков, фольклорными произведениями, русской народной музыкой и песнями, старинными играми и декоративно-прикладным искусством. Дети из разных групп посещаются созданное при музее культурологическое объединение "Русская изба". Его программа направлена на воспитание чувства национальной самоценности, развитие эмоциональной отзывчивости и творчества в народном ключе. Музей — это еще и творческая мастерская, в которой дети на основе своих впечатлений создают рисунки, поделки и аппликации.
Активно к работе музея привлекаются родители дошкольников. Они часто являются участниками народных календарных праздников, творческих мастерских и мастер-классов.
Юные экологи
За годы работы в детском саду "Теремок" сложились прочные традиции воспитания, накоплена богатая методическая база, достигнут высокий уровень подготовки детей.
На протяжении многих лет приоритетным направлением деятельности СП является формирование экологической культуры у дошкольников. Для решения задач этого направления в детском саду организована соответствующая предметно-пространственная развивающая среда. На территории "Теремка" создан образовательный терренкур — экологическое пространство, где дети совмещают пешие прогулки с познавательной и оздоровительной деятельностью. В образовательной деятельности воспитателями используются современные педагогические технологии. Они надеются, что заложенные в детском саду знания позволят сформировать у ребят представления о необходимости бережного и созидательного отношения к природе.
Будущие математики
Реализация концепции развития математического образования является одним из приоритетных направлений работы педагогов в суходольском детском саду "Сказка". С 2017 года он имеет статус региональной пилотной площадки по теме "Использование средств формирования элементарных математических представлений (ФЭМП) в экономическом воспитании детей дошкольного возраста".
Осуществлять эту работу было бы невозможно без создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды. Так, в "Сказке" в каждой возрастной группе есть уголки "Занимательной математики" и "Конструирования". В них размещены дидактические, развивающие, логико-математические игры и разные виды конструкторов, а также авторские игровые пособия, разработанные педагогами детского сада.
Важную роль при формировании элементарных математических представлений воспитатели отводят обучению детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы и конструированию.
Технически подкованные
В детском саду "Золотой ключик" ведется активная работа по развитию интереса детей к конструированию и робототехнике. По утверждению воспитателей, приобщение к робототехнике помогает решать множество задач по развитию моторики, речевых навыков, умственного развития, освоению образовательных программ, социализации. Кроме того, создавая собственными руками роботов, дошкольники с самого раннего возраста ощущают себя успешными, значимыми, начинают верить в свои силы.
С 2016 года "Золотой ключик" работает в статусе окружной опорной площадки по теме "Развитие творческих способностей дошкольников через конструирование и робототехнику". Используя мягкие модули и игровые наборы "Дары Фребеля", педагоги уделяют большое внимание знакомству детей со свойствами геометрических тел, развитию пространственного воображения и первоначальных навыков конструирования. В каждой группе сформирована зона для свободной LEGO-конструирующей деятельности детей, которая способствует развитию самостоятельного конструирования в соответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста.
Татьяна Соломонова, директор ГБОУ СОШ № 1 п. г. т. Суходол:
— Все четыре детских сада, входящих в структуру нашей школы, ведут свою деятельность в соответствии с современными тенденциями дошкольного образования. При этом у каждого есть своя "изюминка" — актуальное направление в работе с детьми, на которое делается упор. Приоритетом же для всех СП остается всестороннее развитие каждого ребенка.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)