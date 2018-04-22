Педагоги Сергиевской спортшколы приводят детей к высоким достижениям

Здоровый образ жизни будущего поколения — одна из самых актуальных сегодняшних проблем. Поэтому в Сергиевской детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) занятия физкультурой и спортом стараются сделать доступными и интересными каждому.
Суходольская школа №2 работает в связке со своими структурными подразделениями — ДЮСШ и "Поиск". "Дополнительное образование имеет значительный педагогический потенциал в пропаганде здорового образа жизни, формирует мотивацию развития личности и создания ситуации успеха для каждого ребенка, — считает руководитель СП ДЮСШ Елена Баринова. — На основе личностных интересов ребенка и взрослого расширяется культурное пространство самореализации, интенсивно идет процесс формирования гуманистических ценностей, развивается одаренность детей".
Сегодня в ДЮСШ занимаются физкультурой и спортом более трех тысяч детей всего Сергиевского района. Работают с ними 90 тренеров по 18 видам спорта. И каких! Газета "Спортивное обозрение Самарской губернии" отдала тренеру Ивану Бадьярову третье место в областном конкурсе. Наибольшей популярностью у ребят пользуются футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, самбо, дзюдо и бокс. Более 80 спортивных секций посещают дети разных возрастов: от самых маленьких до выпускников.
В ДЮСШ преподают высокопрофессиональные специалисты, среди которых два почетных работника образования РФ, один мастер спорта международного класса и четыре мастера спорта. Здесь трудятся и маститые тренеры, не первый год помогающие ребятам познать радость спортивных успехов, и талантливая молодежь. У каждого из них свои секреты работы с детьми. Гордостью школы являются педагоги, ставшие победителями областного конкурса педагогического мастерства "Сердце отдаю детям". В 2016 году победы в физкультурно-спортивной номинации добился руководитель секции самбо Рамиль Мавлютов. А в 2018-м, в год столетия системы дополнительного образования, победителем в этой же номинации стала тренер по художественной гимнастике Анна Кадачигова.
У талантливых педагогов и дети талантливые. Воспитанники ДЮСШ — многократные призеры и победители областных, всероссийских, международных соревнований. Есть среди них ребята, которые достигли небывалых высот, стали гордостью не только Сергиевского района, но и России. Это победитель Кубка мира и первенства Европы по дзюдо Мария Персидская, победитель первенства области по самбо Екатерина Токарева, победитель первенства ПФО по боксу Артем Глазов, победители соревнований различного уровня по художественной гимнастике Карина Краснова и Екатерина Илларионова и другие ребята.
Об уровне развития детского спорта в районе говорят победы юных спортсменов в Олимпиаде учащихся Самарской области, где вот уже 15 лет сергиевские ребята ежегодно становятся призерами в общекомандном зачете, а в последние два года — победителями.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)