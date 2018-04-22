В Сергиевске воспитывают патриотов и развивают одаренность детей

В год 15-летия Северного управления в Сергиевске произойдет знаменательное событие. Здесь для сельчан распахнет свои двери новое здание одной из лучших школ округа — ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск.

В ногу со временем

Бассейн, актовый, спортивный и тренажерный залы, медиатека, светлые и просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием — это лишь малая толика того, что ждет учеников ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск. Улучшенных, более современных условий, чем сейчас, учащиеся и педагоги этого образовательного центра заслужили своими успехами.

Школа идет в ногу со временем, реализуя ряд инновационных образовательных программ. С 2012 года она является региональной экспериментальной площадкой по внедрению федеральных государственных стандартов (ФГОС) основного общего образования, с 2017-го — по внедрению ФГОС на третьем уровне образования. Школа является победителем регионального конкурса "Образовательное учреждение — центр инновационного поиска-2013" в номинации "Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей". И сегодня здесь активно развивается новое направление в работе с одаренными детьми — робототехника. Кроме того, ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск, где создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, является призером областного конкурса "Здоровье школьника".

Образовательное учреждение ведет серьезную работу по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Много лет здесь работает музей этнографии и истории школы "Начало". Воспитанники одноименного историко-краеведческого объединения, действующего под руководством Галины Ханбековой, неоднократно становились победителями и призерами областных профильных смен туристов и краеведов, участниками реализации общественного проекта Приволжского федерального округа "Победа". В мае прошлого года состоялось открытие второго школьного музея боевой славы "Дорогами войны".

Еще одним важным ресурсом воспитания у молодежи чувства патриотизма является деятельность поискового отряда "Подвиг", который был создан в 2014 году в результате сотрудничества педагогов, учащихся, родителей и администрации Сергиевского района. Этот отряд — неоднократный участник Вахт памяти и поисковых экспедиций.

Помимо школы в Сергиевске, филиалов в селах Боровка и Успенка, в состав образовательного центра входят и два детских сада: "Радуга" и "Сказка". Первый на протяжении нескольких лет является опорной площадкой по речевому развитию дошкольников. Ежегодно на базе "Радуги" проходят районные и окружные методические объединения. Одним из инновационных направлений в работе детских садов является ранняя профориентация детей дошкольного возраста. Приоритетное же направление в работе "Сказки" — экологическое воспитание. Этот детский сад — дипломант II степени окружного этапа конкурса "Детский сад года-2017" в номинации "Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста".

Педагогический потенциал

Педагоги образовательного центра считают, что главное на свете — это дети. Школа живет детьми и для детей. В настоящее время большой и творческий педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск объединяет 74 учителя и 41 воспитателя. У многих из них немало профессиональных побед и наград как личного характера, так и достижений их учеников. Так, шесть педагогов становились победителями регионального этапа конкурса лучших учителей России. Елена Алексеева и Минсалиха Ибрагимова — обладательницы премии губернатора Самарской области за победу в конкурсе педагогов, наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости. Учитель музыки Надежда Андреева — победитель окружного этапа "Учитель года-2016", учитель английского языка Юлия Юношева — призер областного конкурса "Классный руководитель-2017".

Немало заслуг и у воспитателей детских садов. Педагог СП "Сказка" Ирина Кадерова в прошлом году награждена дипломом III степени регионального конкурса методических материалов по поддержке семейного воспитания. Вера Каменская, Ирина Купцова и Любовь Потапова стали призерами регионального этапа конкурса педагогических работников "Воспитать человека-2016". Коллектив "Радуги" — победитель открытого окружного смотра образовательных организаций Самарской области на лучшее проектирование образовательной среды, ориентированной на взаимодействие с родителями. Воспитатель Светлана Салахова стала дипломантом III степени Всероссийского конкурса "Проектная деятельность в образовательном учреждении". А ее коллега Елена Романова — призер Всероссийского конкурса "Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС". И не удивительно, что у таких талантливых педагогов успешны и ученики.

Ольга Веселова, директор ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск:

— Успешная социализация школьников, формирование гражданственности и патриотизма являются приоритетными направлениями воспитательной работы нашего центра. Такому воспитанию способствуют и работа двух школьных музеев, и деятельность поискового отряда "Подвиг", и реализация социально значимых проектов.