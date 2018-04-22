В Сергиевске воспитывают патриотов и развивают одаренность детей

В год 15-летия Северного управления в Сергиевске произойдет знаменательное событие. Здесь для сельчан распахнет свои двери новое здание одной из лучших школ округа — ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск.
В ногу со временем
Бассейн, актовый, спортивный и тренажерный залы, медиатека, светлые и просторные классы, оснащенные новейшим инновационным оборудованием — это лишь малая толика того, что ждет учеников ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск. Улучшенных, более современных условий, чем сейчас, учащиеся и педагоги этого образовательного центра заслужили своими успехами.
Школа идет в ногу со временем, реализуя ряд инновационных образовательных программ. С 2012 года она является региональной экспериментальной площадкой по внедрению федеральных государственных стандартов (ФГОС) основного общего образования, с 2017-го — по внедрению ФГОС на третьем уровне образования. Школа является победителем регионального конкурса "Образовательное учреждение — центр инновационного поиска-2013" в номинации "Поиск, поддержка и сопровождение талантливых детей". И сегодня здесь активно развивается новое направление в работе с одаренными детьми — робототехника. Кроме того, ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск, где создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, является призером областного конкурса "Здоровье школьника".
Образовательное учреждение ведет серьезную работу по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Много лет здесь работает музей этнографии и истории школы "Начало". Воспитанники одноименного историко-краеведческого объединения, действующего под руководством Галины Ханбековой, неоднократно становились победителями и призерами областных профильных смен туристов и краеведов, участниками реализации общественного проекта Приволжского федерального округа "Победа". В мае прошлого года состоялось открытие второго школьного музея боевой славы "Дорогами войны".
Еще одним важным ресурсом воспитания у молодежи чувства патриотизма является деятельность поискового отряда "Подвиг", который был создан в 2014 году в результате сотрудничества педагогов, учащихся, родителей и администрации Сергиевского района. Этот отряд — неоднократный участник Вахт памяти и поисковых экспедиций.
Помимо школы в Сергиевске, филиалов в селах Боровка и Успенка, в состав образовательного центра входят и два детских сада: "Радуга" и "Сказка". Первый на протяжении нескольких лет является опорной площадкой по речевому развитию дошкольников. Ежегодно на базе "Радуги" проходят районные и окружные методические объединения. Одним из инновационных направлений в работе детских садов является ранняя профориентация детей дошкольного возраста. Приоритетное же направление в работе "Сказки" — экологическое воспитание. Этот детский сад — дипломант II степени окружного этапа конкурса "Детский сад года-2017" в номинации "Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста".
Педагогический потенциал
Педагоги образовательного центра считают, что главное на свете — это дети. Школа живет детьми и для детей. В настоящее время большой и творческий педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск объединяет 74 учителя и 41 воспитателя. У многих из них немало профессиональных побед и наград как личного характера, так и достижений их учеников. Так, шесть педагогов становились победителями регионального этапа конкурса лучших учителей России. Елена Алексеева и Минсалиха Ибрагимова — обладательницы премии губернатора Самарской области за победу в конкурсе педагогов, наиболее успешно реализующих долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости. Учитель музыки Надежда Андреева — победитель окружного этапа "Учитель года-2016", учитель английского языка Юлия Юношева — призер областного конкурса "Классный руководитель-2017".
Немало заслуг и у воспитателей детских садов. Педагог СП "Сказка" Ирина Кадерова в прошлом году награждена дипломом III степени регионального конкурса методических материалов по поддержке семейного воспитания. Вера Каменская, Ирина Купцова и Любовь Потапова стали призерами регионального этапа конкурса педагогических работников "Воспитать человека-2016". Коллектив "Радуги" — победитель открытого окружного смотра образовательных организаций Самарской области на лучшее проектирование образовательной среды, ориентированной на взаимодействие с родителями. Воспитатель Светлана Салахова стала дипломантом III степени Всероссийского конкурса "Проектная деятельность в образовательном учреждении". А ее коллега Елена Романова — призер Всероссийского конкурса "Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС". И не удивительно, что у таких талантливых педагогов успешны и ученики.
Ольга Веселова, директор ГБОУ СОШ № 1 "Образовательный центр" с. Сергиевск:
— Успешная социализация школьников, формирование гражданственности и патриотизма являются приоритетными направлениями воспитательной работы нашего центра. Такому воспитанию способствуют и работа двух школьных музеев, и деятельность поискового отряда "Подвиг", и реализация социально значимых проектов.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)