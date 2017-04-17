Самарская компания "Азот-Трейд" поставляет удобрения для всей России

Компания уже 13 лет занимает первые позиции на рынке минеральных удобрений и является официальным представителем и партнером целого ряда известных производителей в этой области.
Товарный ассортимент очень обширен и постоянно обновляется, что делает компанию более конкурентоспособной и интересной для покупателей. Кроме того, ООО "Азот-Трейд" отличается лояльностью и особым подходом к каждому клиенту, от маленького колхоза до крупного сельскохозяйственного предприятия.
В ассортимент предприятия входят минеральные удобрения различного назначения и свойств. Ассортимент можно уточнить у квалифицированных специалистов, которые правильно подберут необходимый вид, количество и другие параметры продукции.
Также компания предлагает всевозможные семена, перечень которых также велик. Еще одна позиция - высокого качества и степени защиты фунгициды и гербициды.
ООО "Азот-Трейд" тесно сотрудничает с предприятиями-производителями, что позволяет вести выгодную ценовую политику как для компании, так и для широкого спектра покупателей. Такое партнерство говорит о том, что предлагаемая продукция сертифицирована, отвечает всем нормам и требованиям. Ведь природа не прощает ошибок: один промах - и ваш урожай окажется под угрозой.
Среди партнеров компании - ОАО "КуйбышевАзот", ОАО "Тольяттиазот", "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината", ОАО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ".
Наличие собственных складских помещений позволяет "Азот-Трейду" организовать поставку необходимого количества и наименования товара в удобные для покупателя сроки. Несмотря на то что компания "Азот-Трейд" находится в Самарском регионе, опытные и профессиональные сотрудники отдела логистики организуют четкую и своевременную поставку в любую точку России.
Компания обеспечивает сопровождение на всех этапах сотрудничества. Одно из главных преимуществ компании - поддержка и сопровождение предприятий на всех этапах оформления и получения субсидий в министерстве сельского хозяйства. Профессиональный и компетентный коллектив оформит необходимый комплект документов, в установленные сроки подаст их на рассмотрение. Такой подход к делу гарантирует 100% успех, что немаловажно и актуально в такое сложное и трудное время.
ООО "Азот-Трейд"
Дилер ОАО "КуйбышевАзот"
445020, г. Тольятти, ул. Родины, 40
Тел.: (8482) 48-74-91, 48-22-70, 63-82-91
E-mail: azot-trade@yandex.ru
Сайт: www.azot-trade.ru
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
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Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.