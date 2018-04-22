Основы православной культуры и краеведение воспитывают Сургутских школьников в духе добра

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и христианских ценностей является одной из задач программы "Возрождение", реализуемой в школе поселка Сургут Сергиевского района.
Нравственному и патриотическому воспитанию школьников способствует курс "Основы духовно-нравственной культуры", который в Сургутской школе преподают в четвертых и пятых классах. Этот предмет приобщает детей к православной культуре, стимулирует интерес ребят к отечественной истории. Изучая основы православной культуры, школьники получают твердые ориентиры добра в примерах православной жизни на основе веры, надежды и любви. По словам педагогов, дети проявляют неподдельный интерес к предмету. Они выучили несколько молитв, десять заповедей Христа, узнали и полюбили православные праздники.
"Курс "Основы православной культуры" как нельзя лучше решает задачи духовно-нравственного воспитания детей, обеспечивает более глубокий уровень понимания родной культуры и истории, — считает директор ГБОУ СОШ п. Сургут Тамара Баляба. — Он воспитывает уважение к религии. Основы православной культуры освещают такие понятия, как духовная общность, любовь к ближнему, духовность, нравственность, заповеди, традиции, культурное наследие".
Помимо этого, в начальной школе программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через направления "Я и моя семья", "Я и моя страна", "Мои права и обязанности", "Я и экономика", "Я — гражданин мира". На встречи к школьникам регулярно приходят священнослужители. Дети с интересом участвуют в беседах с ними на самые разные темы. Такие, например, как: "Правила жизни, данные людям", "Добро и зло", "Пост", "Красота в окружающем мире", "Как был сотворен мир", "О вреде курения и алкоголизма", "Православный брак", "Семья — это малая церковь", "Иду во взрослую жизнь".
Во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание проводится на классных часах: "Моя малая Родина", "Люблю Отчизну я", "Россия — ты лучшая в мире". Силами творческих педагогов и методических объединений школы разработаны циклы уроков, сценариев мероприятий и учебных экскурсий по духовному, литературному и историческому краеведению. Занимаясь в краеведческих объединениях, школьники принимают участие в различных конкурсах. Так, ребята из объединения "Моя малая родина" под руководством Ирины Полоумовой заняли первое место в районном конкурсе "Мое Отечество" и были поощрены поездкой в Сочи. В 2017 году воспитанники Веры Люкшовой с проектом "Орденоносцы поселка Сургут" выиграли окружной конкурс "Я — гражданин".
Особое значение в процессе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания отводится мероприятиям, посвященным Дню Победы. Сургутские школьники принимали активное участие в акциях "70 добрых дел — 70-летию Победы", помогая ветеранам войны, вдовам ветеранов, труженикам тыла, детям войны, и "Бессмертный полк". В этом году планируется высадить саженцы, заложив "Аллею памяти".
Педагоги школы систематически проводят просветительскую работу среди родителей по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, по возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитию семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. Помимо семей учащихся, в работу по воспитанию подрастающего поколения включены социальные партнеры школы.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)