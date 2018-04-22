Основы православной культуры и краеведение воспитывают Сургутских школьников в духе добра

Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих и христианских ценностей является одной из задач программы "Возрождение", реализуемой в школе поселка Сургут Сергиевского района.

Нравственному и патриотическому воспитанию школьников способствует курс "Основы духовно-нравственной культуры", который в Сургутской школе преподают в четвертых и пятых классах. Этот предмет приобщает детей к православной культуре, стимулирует интерес ребят к отечественной истории. Изучая основы православной культуры, школьники получают твердые ориентиры добра в примерах православной жизни на основе веры, надежды и любви. По словам педагогов, дети проявляют неподдельный интерес к предмету. Они выучили несколько молитв, десять заповедей Христа, узнали и полюбили православные праздники.

"Курс "Основы православной культуры" как нельзя лучше решает задачи духовно-нравственного воспитания детей, обеспечивает более глубокий уровень понимания родной культуры и истории, — считает директор ГБОУ СОШ п. Сургут Тамара Баляба. — Он воспитывает уважение к религии. Основы православной культуры освещают такие понятия, как духовная общность, любовь к ближнему, духовность, нравственность, заповеди, традиции, культурное наследие".

Помимо этого, в начальной школе программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется через направления "Я и моя семья", "Я и моя страна", "Мои права и обязанности", "Я и экономика", "Я — гражданин мира". На встречи к школьникам регулярно приходят священнослужители. Дети с интересом участвуют в беседах с ними на самые разные темы. Такие, например, как: "Правила жизни, данные людям", "Добро и зло", "Пост", "Красота в окружающем мире", "Как был сотворен мир", "О вреде курения и алкоголизма", "Православный брак", "Семья — это малая церковь", "Иду во взрослую жизнь".

Во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание проводится на классных часах: "Моя малая Родина", "Люблю Отчизну я", "Россия — ты лучшая в мире". Силами творческих педагогов и методических объединений школы разработаны циклы уроков, сценариев мероприятий и учебных экскурсий по духовному, литературному и историческому краеведению. Занимаясь в краеведческих объединениях, школьники принимают участие в различных конкурсах. Так, ребята из объединения "Моя малая родина" под руководством Ирины Полоумовой заняли первое место в районном конкурсе "Мое Отечество" и были поощрены поездкой в Сочи. В 2017 году воспитанники Веры Люкшовой с проектом "Орденоносцы поселка Сургут" выиграли окружной конкурс "Я — гражданин".

Особое значение в процессе духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания отводится мероприятиям, посвященным Дню Победы. Сургутские школьники принимали активное участие в акциях "70 добрых дел — 70-летию Победы", помогая ветеранам войны, вдовам ветеранов, труженикам тыла, детям войны, и "Бессмертный полк". В этом году планируется высадить саженцы, заложив "Аллею памяти".

Педагоги школы систематически проводят просветительскую работу среди родителей по вопросам гражданского, духовно-нравственного воспитания, по возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитию семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. Помимо семей учащихся, в работу по воспитанию подрастающего поколения включены социальные партнеры школы.