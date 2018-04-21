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"Крылья Советов" одержали победу над "Зенитом-2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 апреля, в матче 34-го тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов ФНЛ "Крылья Советов" на выезде в Санкт-Петербурге обыграли местный "Зенит-2" — 2:0, сообщает официальный сайт клуба.

Самарцы открыли счет на 27-й минуте. Алан Чочиев выполнил подачу с угла поля, Тарас Бурлак выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку ворот "Зенита" — 0:1.

Во второй раз наша команда забила во втором тайме. На 61-й минуте один на один с Михаилом Кержаковым вышел Сергей Корниленко. Нападающий "Крыльев" не промахнулся, поразив дальний угол ворот питерской команды — 0:2. Этот гол стал для Корниленко 13-м в сезоне 2017/2018 и пятидесятым в футболке "Крыльев Советов".

Следующий матч "Крылья" проведут 28 апреля против воронежского "Факела". Эта встреча состоится на новом стадионе "Самара Арена" и начнется в 18:00.

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