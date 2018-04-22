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Баскетбол Спорт

В первом матче полуфинала Суперлиги БК "Самара" переиграл "Новосибирск"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 апреля, в первом матче полуфинальной серии чемпионата баскетбольной Суперлиги "Самара" на своей площадке переиграла "Новосибирск" — 81:73, сообщает официальный сайт клуба.

Матч начался для самарцев непросто. Сибиряки сразу повели в счете. И только ближе к концу стартового периода после серии точных трехочковых наша команда сумела перехватить инициативу и выйти вперед — 22:20.

А вот во второй десятиминутке самарцы только увеличивали свое преимущество. Разыгрались Максим Числов и Алексей Голяхов, на двоих набравшие 20 очков. И к большому перерыву хозяева уверенно лидировали — 50:33.

Но после перерыва ситуация изменилась. У "Самары" начались проблемы в атаке, и сибиряки быстро сократили отставание до 10 очков. Совсем тревожно за результат стало в заключительном периоде: за пять минут до завершения основного времени матча разница составляла всего 5 очков (68:63). Трехочковый Алексея Голяхова встряхнул самарцев, они провели несколько результативных атак. И довели игру до победы — 81:73.

Самыми результативными в составе "Самары" стали Максим Числов (17 очков) и Алексей Голяхов (15 очков).

"Выиграли — это хорошо. Это должно придать команде уверенность. И в целом мы сегодня играли лучше соперника. Но хорошей была первая половина. Потом мы остановились, подумали, что можем играть на удержание счета. Мало было движения — и защита "Новосибирска" с нами справлялась: мы ни с мячом, ни без мяча не двигались. Хорошо, забили важные мячи… Команда соперника достойно билась, несмотря на проблемы с "большими", боролась — но мы выиграли, мы молодцы", — рассказал главный тренер "Самары" Игорь Грачев.

В серии до трех побед "Самара" повела — 1:0.

В понедельник, 23 апреля, команды проведут второй матч. Он вновь состоится в "МТЛ Арене", начало — в 20:00.

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