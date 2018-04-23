Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Елене Остапенко в матче плей-офф второй Мировой группы КФ

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Елене Остапенко в третьем матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Ханты-Мансийске — 5:7, 1:6. В первой партии Анастасия вела со счетом 5:3, пишет championat.com.
Поединок продолжался 1 час 16 минут. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, 30 раз пробила навылет, сделала 14 невынужденных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 2 двойные, 11 "виннеров", 14 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
Таким образом, Латвия повела в противостоянии — 2-1. Чтобы остаться во второй Мировой группе на следующий сезон, россиянкам надо выиграть оба следующих матча. В следующем поединке должны сыграть Екатерина Макарова и Анастасия Севастова.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.