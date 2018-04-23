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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Елене Остапенко в матче плей-офф второй Мировой группы КФ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова уступила латвийке Елене Остапенко в третьем матче плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации в Ханты-Мансийске — 5:7, 1:6. В первой партии Анастасия вела со счетом 5:3, пишет championat.com.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. Остапенко сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку, 30 раз пробила навылет, сделала 14 невынужденных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Павлюченковой 2 подачи навылет, 2 двойные, 11 "виннеров", 14 невынужденных и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Таким образом, Латвия повела в противостоянии — 2-1. Чтобы остаться во второй Мировой группе на следующий сезон, россиянкам надо выиграть оба следующих матча. В следующем поединке должны сыграть Екатерина Макарова и Анастасия Севастова.

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