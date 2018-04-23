Самарец Александр Кудашев стал чемпионом России на дистанции 200 м баттерфляем

Самарец Александр Кудашев победил на чемпионате России на дистанции 200 м баттерфляем, пишет sport-express.ru.

Кудашев преодолел дистанцию за 1 минуту 57,54 секунды.

Вторым стал Даниил Пахомов (1.57,63), третьим — Александр Прибыток (1.57,79).