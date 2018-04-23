В Самарской области приостановили деятельность еще двух ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности

После проверок противопожарного состояния по ходатайствам прокуроров суды приостановили деятельность еще двух ТЦ в Самарской области: ТЦ "Восход" на ул. Революционной, 20 в Тольятти и ТЦ "Империя" на ул. Новокуйбышевской, 24 в Отрадном. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, ранее уже были закрыты ТЦ "Рента" на Московском шоссе, 16а в Самаре, ТЦ "Каретный двор" на ул. Тополиной, 24а и ТЦ "Кольцо" на ул. Автостроителей, 2 в Тольятти.
В прокуратуре пояснили, что деятельность этих торговых центров приостановили в качестве обеспечительной меры без установки срока — до рассмотрения судами ходатайств надзорных органов. А уже в дальнейшем суды будут детально рассматривать ходатайства и выносить решения.
Всего прокуратура вместе с сотрудниками территориального органа МЧС России проверила 193 торгово-развлекательных комплекса и 68 объектов социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры и тому подобное). При выявлении нарушений прокуроры незамедлительно приняли меры реагирования.
Так, при проверке торгово-офисного центра "Кольцо" и универсама "Каретный двор" в Тольятти, торговых центров "Рента" "Европа", "Триумф" в Самаре обнаружилось отсутствие или неисправность систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации.
В ряде объектов, в числе которых ТД "Захар" в Самаре, на путях эвакуации, в проходах, коридорах находились различные материалы, оборудование. В торговом центре "Европа" в Самаре эвакуационные выходы нельзя было открыть изнутри без ключа.
Для устранения нарушений прокуроры направили иски в суд с требованием приостановить работу 20 торговых центров. Сейчас уже приостановлена работа пяти объектов.
Всего по результатам проверок выявлено 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности, с целью их устранения внесены 220 представлений, возбуждено 178 административных дел.
Последние комментарии
Сегодня звоню в колл-центр администрации Новокуйбышевска, спрашиваю, когда отключите отопление, уже неделю спать невозможно без вентилятора, в комнате при открытых форточках +31. Они заявляют, мол, проводим голосование за отключение с 20-го апреля! А с какой стати я должен за эти дни платить? Я за электроэнергию, потреблённую вентилятором тоже оплачу! Голосование они проводят!!!
Дороги уберите от песка,позорище,приедут со всего мира дышать нашей пылью на дорогах .во позорище
Мадагаскар закроют пускай вот где неприкрытые нарушения. Ели там будет пожар это будет папы.
Могу сказать вам с уверенностью: Самарская область сегодня служит "обнальной площадкой" всей нашей страны.
Уже 10 апреля, а слушания не назначены!