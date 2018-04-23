Фитнес-тренера подозревают в вымогательстве миллиона долларов у самарского бизнесмена

В Самарской области правоохранители задержали двоих местных жителей, подозреваемых в вымогательстве миллиона долларов у бизнесмена. Об этом сообщает МВД России.

По данным полиции, на предпринимателя напали около его дома. Мужчина получил травмы. Через несколько дней в центре Самары неизвестный плеснул водой в лицо его жене. После этого было несколько поджогов производственных зданий и офиса, принадлежащих потерпевшему. Затем мужчине несколько раз звонили с требованием денег. Также злоумышленники пригрозили, что если бизнесмен откажется, его жену обольют кислотой, а имущество сожгут.

Полицейские установили личности двоих подозреваемых: 32-летнего фитнес-тренера и его 23-летнего знакомого. Сейчас они оба заключены под стражу. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ.