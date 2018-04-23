Самарская волейболистка Полина Матвеева в составе сборной выиграла чемпионат Европы

В Софии (Болгария) состоялся чемпионат Европы по волейболу среди команд возрастной категории U-17 (не старше 2002 года рождения). По итогам турнира золотые медали завоевали российские спортсменки, в составе которых выступала воспитанница самарской школы волейбола, воспитанница СШОР № 17, Полина Матвеева (тренер — Матвеева Ирина).

В финале сборная РФ обыграла команду Италии со счетом 3:1 (30:28, 26:24, 20:25, 26:24). Полина Матвеева вошла в символическую сборную турнира, став лучшим связующим. Попутно наши девушки отобрались и на чемпионат мира U-18 2019 года и на женский волейбольный турнир Европейского олимпийского юношеского фестиваля 2019 в Баку (Азербайджан), сообщает министерство спорта Самарской области.