Полковникам ФСБ Сергею Гудованому и Павлу Чермашенцеву предъявлено обвинение во взяточничестве

Арестованным полковникам управления ФСБ по Самарской области Сергею Гудованому и Павлу Чермашенцеву предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Уголовное дело в отношении начальника отдела "М" (курирует МВД, МЧС и другие невоенизированные структуры) Павла Чермашенцева и заместителя начальника службы экономической безопасности УФСБ по региону Сергея Гудованого по ч. 6 ст. 290 УК РФ было возбуждено региональным СУ СК в апреле 2018 года. Оба они были задержаны 11 апреля, а 12 апреля суд по ходатайству следствия избрал для них меру пресечения в виде ареста до 10 июня текущего года.

Также в деле фигурируют три человека, подозреваемых в посредничестве в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), — Алексей Пашкевич, Сергей Булатов и известный самарский ресторатор Станислав Горчаков.

Пашкевич и Булатов также 12 апреля были арестованы по решению суда на два месяца. По данным на сегодняшний день, им тоже предъявило обвинение. Станислав Горчаков не задержан.

Кроме того, сегодня, 24 апреля, Самарский областной суд рассмотрел жалобы всех четверых обвиняемых на избранную для них судом меру пресечения в виде ареста.

Жалобы Сергея Гудованого, Алексея Пашкевича и Сергея Булатова были удовлетворены, сообщили источники Волга Ньюс в правоохранительных органах. "Ходатайства об избрании для них меры пресечения отправлены на повторное рассмотрение в районный суд, а содержание под стражей продлено на 72 часа. За это время суд примет решение", — сообщил собеседник издания. По данным Волга Ньюс, гособвинение будет вновь настаивать на аресте. Павлу Чермашенцеву суд в удовлетворении жалобы отказал.

Напомним, на заседании суда по избранию меры пресечения для Сергея Гудованого было озвучено, что, по версии следствия, с марта 2016 г. по март 2018 г. Гудованый и Чермашенцев "ежемесячно в несколько приемов получали посредством банковских переводов на подконтрольное ООО "СарНефтеТрейд", а также через посредников Пашкевича, Горчакова и Булатова взятку в виде денег свыше 1 млн руб. (то есть в особо крупном размере) от руководителя юридической службы ООО МО "ТНП" [Олега] Павлова и директора общества [Василия] Ермакова за способствование в силу должностного положения незаконному бездействию в пользу представляемого взяткодателями юридического лица ООО МО "ТНП", а именно непринятие должностными лицами входящих в их служебные полномочия мер ответственности в случае выявления нарушений в деятельности перевалочных баз нефти указанной организации на территории Самарской области".

По данным источников Волга Ньюс, у следствия есть основания полагать, что с 2016 г. задержанные получили более 118 млн рублей. Как заявил Сергей Гудованый на суде, у него в ходе обысков было изъято около 80 млн руб., 60 млн из которых он якобы "получил от Пашкевича".